Mulet sobre Goyeneche:“Ataca al jury en vez de defenderse de lo que se le acusa”

Se recordará que el reproche se centra en la no excusación en la causa de los contratos en la Legislatura por parte de Goyeneche en función de la relación comercial que tuvo con uno de los imputados, el contador Pedro Opromolla.

Política Goyeneche presentó un recurso de revocatoria ante el Jurado de Enjuiciamiento

Activistas “por la justicia independiente”

, Procuradora Adjunta y Fiscal Anticorrupción, segunda en la línea de conducción de la Procuración General, la jefatura de todos los fiscales de la Provincia.Al respecto, uno de los denunciantes, Guillermo Mulet, en diálogo con, detalló que en la audiencia “se vieron defensas corporativas, que tienen que ver con un ataque al jury, en vez de defenderse de los hechos por los que está siendo enjuiciada”.“Están haciendo lo mismo que criticaban, atacan a los tribunales y a quienes los juzgan y no tienen argumentos”, dijo Mulet.En sintonía con esto, sostuvo que “no se entiende por qué hay una persecución,”, explicó al resaltar que "se busca dividirla para asegurar la impunidad al poder político y seguir sin imputar a vicegobernadores, senadores y presidentes de la Cámara de Diputados”.En esta ocasión Mulet, hizo referencia a los supuestos planteos de corrupción contra Goyeneche, “el juicio a Urribarri comenzó gracias a la denuncia que hicimos con el Dr. Pagliotto, entonces no se entiende cuál es el protagonismo que tiene contra la corrupción, juzgando a un tercero de la línea del gobierno”.Un grupo de ciudadanos, provenientes de Capital Federal, se manifestó este lunes ante las puertas de los Tribunales de Paraná en respaldo a la suspendida fiscal Anticorrupción y procuradora Adjunta de la provincia, Cecilia Goyeneche.Sobre este tema, Mulet dijo que “era muy poca la gente que había, (Goyeneche) no tiene convocatoria”.Al finalizar, detalló: “Esperamos que la juzguen y ella se defienda por los hechos que se le imputan y que explique por qué no dijo que tenía un vínculo con Opromolla”