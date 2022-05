Activistas “por la justicia independiente” manifestaron su apoyo a Goyeneche

Un grupo dese manifestó este lunes ante las puertas de los Tribunales de Paraná, quien este lunes comienza a ser juzgada por supuesto mal desempeño, incumplimiento de los deberes de funcionaria pública y graves desórdenes de conducta. La convocatoria surgió de un espacio político identificado políticamente como libertario.Y agregó: “Nos movilizamos ante tremenda injusticia porque este, el peor gobierno de la historia, lo que hace es prostituir y perseguir a la Justicia; todos escuchamos audios donde la ex presidente más corrupta de la historia dice `hay que salir a apretar a los jueces, hay que inventar causas´ y eso es precisamente con lo que vienen haciendo con la fiscal Goyeneche”.En la oportunidad, Ríos Flores aclaró: “Somos ciudadanos apartidarios, no hay ningún partido político sobre nosotros que nos diga qué hacer y qué no; y es importante aclarar que nosotros pagamos nuestros bolsillos porque estamos acostumbrados a los actos nacionales que son pagados con nuestro dinero”; es que“Tenemos que terminar con la corrupción que nos gobierna y es tiempo que los argentinos tratemos de disfrutar y vivir mejor”, cerró.