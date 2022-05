Santa Fe: Perotti pidió más fuerzas federales y criticó el reparto de subsidios

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, abrió hoy el 140 período de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso que enfatizó en la seguridad, aspecto en el que pidió dejar de lado "las especulaciones mezquinas", y en la economía, donde consideró esencial que los "buenos números le lleguen a más gente".En un discurso de poco más de dos horas ante la Asamblea Legislativa, el mandatario santafesino afirmó que "pese al contexto adverso" en el que transcurrió su gestión, no desatendió "los ejes fundamentales" de su estrategia de Gobierno."Iniciamos el mes 29 de nuestra gestión, de los cuales 26 estuvieron signados por la pandemia. Una crisis inédita, sin precedentes, cuyo impacto no tiene comparación con ninguna crisis previa. Aún en este contexto adverso, donde pusimos lo mejor para cuidar a nuestra provincia, no desatendimos lo que para nosotros son los cinco ejes fundamentales de nuestra estrategia de Gobierno", indicó Perotti.En ese sentido, enumeró la educación, fortalecer a su distrito como motor productivo y de innovación del país, la infraestructura para el desarrollo, la seguridad y la Justicia, y la salud y la inclusión social.Sobre seguridad y Justicia, dijo que para enfrentar el crimen organizado "la única opción viable es dejar de lado las especulaciones mezquinas, tanto oficialistas como opositores".Seguidamente convocóPerotti dijo además que "Santa Fe es pionera en la recuperación económica, encabezando los indicadores de producción, inversión y crecimiento del trabajo registrado en todo el país".En esa línea, mencionó que "el nivel de la actividad económica se ubicó a comienzos de este año un 6% por encima de los registros al inicio de la pandemia y un 5% superior al de 2019" y que "en 2021 el indicador sintético de la actividad económica registró una recuperación interanual del 9%".Además, añadió que "la actividad industrial creció en 2021 un 18% respecto al año anterior y el 90% de las ramas industriales tuvo una evolución interanual positiva en sus niveles de producción", y que el trabajo registrado "en el sector privado creció en enero de 2022 un 3,7% interanual con más de 18 mil nuevos trabajadores"."Necesitamos que estos buenos números le lleguen a más gente, acuerdos que nos permitan sostener el poder adquisitivo y un fuerte acompañamiento alimentario a los sectores más desprotegidos", agregó.En otro tramo,, y puso como ejemplo que el precio mayorista del litro de gasoil en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) "se consigue subsidiado en 86,40 mientras que en nuestra provincia se consigue a 130,25".En ese sentido, añadió que "las familias santafesinas no merecen pagar más por estas distorsiones, esta es una discusión que debemos dar en conjunto con los legisladores nacionalesLuego, ponderó "el acompañamiento que tenemos por parte de la Nación en numerosos proyectos y obras" y dijo que va a "marcar las diferencias cuando los intereses de los santafesinos se ven afectados", pero adelantó que su provincia va a "a seguir trabajando con acuerdos y disidencias, pero nunca de espaldas a la Nación".En el aspecto educativo, dijo que se llevan invertidos "desde el inicio de la gestión, con fondos provinciales y nacionales, más de 5.700 millones en construcciones" y anticipó que este año todas las escuelas van a tener redes de gas.Sobre el sector sanitario, Perotti dijo que "la pandemia puso blanco sobre negro las necesidades que tenía nuestro sistema sanitario" y que "se fortaleció en tiempo récord la red de efectores en todos sus niveles", con más de 33.800 millones de pesos en equipamientos insumos, recursos humanos e infraestructura hospitalaria.Perotti comenzó con un homenaje "a todas los trabajadoras y trabajadores en su día" y recordó a los exgobernadores Miguel Lifschitz y Carlos Reutemann, fallecidos el año pasado, cuyo "legado en la vida política de la provincia estará siempre en el pueblo santafesino".En el inicio, también expresó su "enérgico rechazo a la invasión de Rusia sobre Ucrania, una guerra que muestra el horror y refuerza el compromiso por la paz y por la convivencia pacífica entre las naciones".