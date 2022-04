Juntan firmas en Paraná para la creación del Fondo Nacional de Pago de Deuda

“La gente consulta y acompaña con su firma”

La iniciativa legislativa tiene por objetivo la cancelación de la deuda que contrajo el gobierno de Macri con el FMI, a partir de una alícuota a fondos en dólares no declarados en el exterior. En este sentido, en Paraná se realizará una recolección de firmas mañana sábado en distintos puntos de la ciudad.El objetivo del proyecto es la aplicación de una alícuota a los fondos no declarados que, según estimaciones oficiales, ascienden a un aproximado de 400 mil millones de dólares en el exterior, de los cuales podrían recuperarse alrededor de 50 mil millones a través de esta medida.En la mañana de este sábado, la jornada de recolección de firmas se llevó adelante en la Peatonal de Paraná, por la tarde lo harán en la Plaza Mujeres Entrerrianas y en la Costanera.“Estamos recolectando firmas para acompañar un proyecto muy importante. Se busca que muchos que se han aprovechado de la Argentina, durante muchos años, puedan blanquear ese dinero que está afuera del país, para que la deuda que contrajo Mauricio Macri con el FMI y el acuerdo que se firmó, sea pagado por los más ricos, y no tengan que ser golpeados con el pago los trabajadores, empleados públicos, pequeños empresarios, comerciantes”, detalló a Elonce el diputado nacional Tomás Ledesma.Respecto del apoyo a la convocatoria, manifestó: “Nos encontramos con muchos vecinos y vecinas que están acompañando con la firma, llegan con dudas, preguntando. Todos nos damos cuenta que la Argentina está complicada y que necesitamos que a los que les ha ido un poco mejor y que han incursionado en actividades que no están del todo bien, aporten para que nuestro país salga adelante”.Otra de las promotoras de la iniciativa en Paraná, de esta campaña de firmas aportó: “Buscamos poner en agenda temas que son de interés social. Es un problema que tenemos que abordar todos y esperamos que la gente nos acompañe”.