“No tengo inconveniente en ser candidato a gobernador”, dijo Rogel

En el Zoom se aprobó la recorrida en prácticamente todos los departamentos de la provincia, “a la cual asistiremos acompañados de cada uno de los dirigentes de los departamentos y de los candidatos de Alternativa a presidentes de juntas de gobierno, a jefes de comuna, a intendentes y a senadores”.



“Hicimos un pormenorizado análisis de la situación política y social que está atravesando nuestro pueblo en la República Argentina y, a la vez, analizamos el contexto político del radicalismo y de Juntos por el Cambio a nivel nacional y en nuestra provincia”, se indicó.



A su turno, la diputada provincial Sara Foletto sostuvo que “estamos preparando el lanzamiento de un nuevo proyecto político para esta provincia, con propuestas muy claras de lo que necesita Entre Ríos”.



En este sentido, el ex senador provincial Rubén Polo Ruiz, de Federal, expresó que “para nosotros esa propuesta tiene nombre y apellido y se llama Fabián Rogel”.



Consultado al respecto, el ex diputado nacional, ex diputado provincial y ex convencional Rogel, manifestó: “En lo personal, no tengo inconvenientes en representar esta propuesta como candidato a gobernador, si esto contribuye, desde el radicalismo, a ampliar la oferta electoral que nos lleve a ser gobierno en Entre Ríos.



Finalmente se informó que dentro de las actividades previstas también se realizará la presentación del libro “Del cupo a la paridad”, de la doctora Norma Allegrone, donde se abordarán distintas temáticas vinculadas con la mujer entrerriana.