El Presidente pidió que lo acompañen: “Estamos en el camino correcto”

En busca de calmar las aguas dentro del Frente de Todos y conseguir oxígeno político, el presidente Alberto Fernández se mostró "convencido" de que la Argentina va por el "camino correcto" y de que "entró en un proceso de recuperación importante".



"Estoy convencido de que hemos pasado un tiempo muy difícil, que la Argentina entró en un proceso de recuperación importante. Tenemos que preservar esa recuperación y seguir pensando en lo que siempre más nos preocupó: que los que estén pasándola peor empiecen a pasarle mejor; que los que están sin trabajo encuentren un trabajo; que los que trabajan en la economía popular encuentren un trabajo en la formalidad de la economía", sostuvo el mandatario este mediodía a través de un mensaje grabado y difundido durante un acto que realizó Barrios de Pie, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.



Allí el jefe de Estado continuó: "Tenemos que ver de qué modo vamos ensamblando la Argentina para que definitivamente inicie una etapa de progreso sostenido".



"Yo estoy seguro de que lo podemos hacer: estoy seguro de que lo estamos haciendo. Atrás dejamos la tragedia macrista, dejamos el tiempo de la pandemia, pudimos poner en orden dos grandes cargas que teníamos, que eran las deudas con los acreedores privados y la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que hubiéramos preferido no tener nunca, pero que tuvimos que resolver", agregó.



En ese sentido, insistió que "ahora lo que queda es encarar un futuro de crecimiento, de desarrollo, para que todo funcione mejor".



"Yo necesito que ustedes me acompañen porque es una tarea difícil, donde nadie sobra: todos hacemos falta. Estén seguros de que estamos en el camino correcto", concluyó el Presidente.



Del acto de Barrios de Pie participaron su coordinador nacional, Daniel Menéndez; el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; el ex ministro de Defensa Agustín Rossi; el referente del Movimiento Evita Fernando "Chino" Navarro; y la diputada nacional Victoria Tolosa Paz.