Gobernadores destacaron la importancia de la misión a Israel para las provincias

Política Bordet analizó en Israel tecnologías para el uso sustentable del agua

Los gobernadores que participaron de la misión a Israel encabezada por el ministro del Interior, Wado de Pedro, para interiorizarse sobre el manejo del agua, destacaron el trabajo en conjunto con los funcionarios del Gobierno nacional y tildaron a la experiencia como "muy importante para el desarrollo" de las provincias.En ese marco, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, destacó que "el camino de la paz y las relaciones es el único camino que tenemos de abrirnos al mundo", y agradeció la oportunidad de haber formado parte de la comitiva que, desde 22 al 28 de abril, recorrió plantas de desalinización, riego y medición inteligente en distintos puntos de Israel, y mantuvo encuentros con funcionarios israelíes."La verdad es que me voy muy conforme, he quedado en empezar a trabajar directamente a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI) con las empresas de Israel para coordinar la tarea. Además, pudimos conversar con gobernadores y gobernadoras de distintos partidos y también con empresarios, con la Cámara Israelí, y eso también es un aprendizaje", indicó.La gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en tanto, subrayó que "ha sido un viaje conmovedor desde lo político", y remarcó que "esa conmoción ratifica lo que nos caracteriza a los argentinos, que es un gran optimismo y que, sin embargo, a veces, cuando estamos dentro del país, nos cuesta recordar". "Me llevo una imagen de Israel, me llevo una nueva y maravillosa imagen de Argentina, que también es un gran país y también tiene grandes problemas. Entonces creo que tenemos una gran oportunidad de combinar nuestras fortalezas y nuestras debilidades", agregó.El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, por otra parte, agradeció al ministro de Pedro por la invitación a la gira, y remarcó que la misión fue "espectacular". "San Juan puede tener una realidad muy parecida en cuanto a algunas de las actividades económicas. Las cosas que están bien hechas hay que hacerlas, repetirlas, copiarlas, proyectarlas, de acuerdo a la realidad y a las circunstancias que tenemos en nuestra propia idiosincrasia, pero hay que hacerlas rápido, y ésta fue una experiencia fantástica", apuntó.Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, también destacó la organización y la predisposición de los funcionarios nacionales durante la misión, y subrayó que se lleva "una gran experiencia sobre todo lo que tiene que ver con el avance de la tecnología, de la investigación, y el gran aporte que es para el gobierno argentino"."Hemos fortalecido, así lo siento, desde mi provincia, desde el interior, esa identidad y pertenencia que nos caracteriza a los argentinos. Tenemos que redoblar los esfuerzos, tenemos que generar trabajo con nuevas tecnologías a través de la ciencia y la investigación, y a través de la creatividad. Cuando Néstor nos dejó nosotros decíamos que es imposible apagar tanto fuego, y alguien acá también dijo 'tengo un sueño'. Yo también tengo un sueño, ese sueño donde avancemos en investigación, en nuevas tecnologías", remarcó.En tanto, el senador nacional por Santiago del Estero José Emilio Neder también agradeció la invitación en representación del gobernador Gerardo Zamora, y subrayó: "Nos llevamos un ejemplo muy lindo. Hemos visto sorprendidos el crecimiento de este país, la tecnología aplicada a la producción es algo extraordinario, y cuando eso se hace en favor de mejorar la calidad de vida de la gente, es más importante aún".Además, la ministra de Producción de La Pampa, Fernanda González, señaló que "si bien la provincia tiene un territorio muy grande, presenta una gran superficie para desarrollar la agricultura bajo riego y para diversificar la matriz productiva". "Para nosotros es muy importante ver esta realidad, cómo se han modificado dentro de ese concepto, de esa problemática de escasez de agua, así que espero que todo esto nos sirva y podemos desarrollar nuestra economía en la provincia de La Pampa", indicó.Por último, el ministro de Agua y Energía de La Rioja, Adolfo Scaglioni, también agradeció al ministro de Pedro por "encargarse personalmente de que cada uno se sintiera importante", y ratificó la importancia de la misión para el desarrollo del territorio. "Somos la provincia con mayor carencia hídrica de toda Argentina, no nos podemos comparar con nadie, no tenemos un solo río de superficie, imagínense lo que significa administrar este recurso en nuestra provincia. La agenda fue muy completa, nos lleva a sacar varias conclusiones: dónde estamos parados y qué es lo que podemos hacer", subrayó.El ministro del Interior, Wado de Pedro; junto a la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen; ministros y funcionarios nacionales; y gobernadoras, gobernadoras y representantes de 10 provincias de Argentina; concluyeron hoy en Israel la misión de cooperación científico tecnológica en el manejo del agua, que se desarrolló del 22 al 28 de abril, y que incluyó visitas a plantas de desalinización, riego y medición inteligente en distintos puntos de Israel, además de una nutrida agenda de encuentros programados entre la comitiva argentina y funcionarios israelíes, y con el propio presidente de Israel, Isaac Herzog.La misión estuvo integrada, además de Wado de Pedro, por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; así como el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.También participaron los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner, más senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.