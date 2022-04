Gobierno y productores avanzan en estrategias para aumentar productividad

Se reunió la Mesa de Ganados y Carnes de la provincia junto a autoridades del ministerio de Agricultura, ganadería y Pesca de la Nación. Trazaron estrategias para industrializar la producción, incorporar tecnología y aumentar la productividad en el sector.



El encuentro estuvo encabezado por el Ministro de Producción de la provincia, Juan José Bahilo, el jefe de Gabinete del Ministerio de Agricultura de la Nación, Jorge Ruiz y el subsecretario de Ganadería, José María Romero.



Durante el encuentro analizaron el fondo rotativo provincial destinado a financiar mejoras tecnológicas en las explotaciones pecuarias con créditos a valor producto; el nuevo sistema de distribución federal de carne conocido como troceo; la presentación del Programa de Diferenciación de Carnes; y el avance del Plan Ganadero Nacional para mejorar los índices productivos.



También participaron el secretario de Ganadería de la provincia, Lucio Amavet y productores. La Mesa de Ganados y Carnes de Entre Ríos debate la agenda sectorial con los aportes de las entidades gremiales del agro, los industriales de la carne y los sindicatos que representan a los trabajadores de la actividad.



“Hay una mirada similar cuando nos ponemos a trabajar en el futuro de la ganadería, porque todos sabemos que tenemos mucho por hacer para mejorar los índices de eficiencia”, expresó Bahillo al enmarcar el encuentro.



Especificó que Entre Ríos “cuenta con un stock de unos 4,3 millones de bovinos, de los cuales 2,1 millones son madres que dan 1,1 millones de terneros y el desafío es obtener más terneros con la misma cantidad de vacas y tal cosa se logra con eficiencia”. También subrayó “los créditos a valor producto para asistir a los ganaderos, porque son un incentivo para crecer”. Además destacó que “los préstamos salen con un fuerte compromiso del gobierno para los productores que se capacitan”.



El titular de la cartera productiva subrayó que “es necesario que Argentina, y Entre Ríos en concreto, mejore sus índices productivos para elevar las tasas de destete y los pesos de faena que permitan abastecer tanto al mercado interno como la exportación sobre bases sostenibles”.



“La Provincia cuenta con herramientas políticas sólidas. Estamos unidos en un proyecto común que involucra al sector primario, industrial y a los Estados de la Nación y la Provincia”, concluyó Bahillo.



Por otra parte, Tanto Ruiz como Romero coincidieron en que el objetivo del Plan Ganadero Nacional se sostiene en las experiencias provinciales, como las de Entre Ríos, y sostuvieron que “elevar el peso de faena es una llave para consolidar el equilibrio entre consumo interno y exportaciones”.



“Todos los pasos que demos en materia de exportación serán inútiles si no mejoramos la productividad”, aseguró el jefe de Gabinete del ministerio nacional, Jorge Ruiz.



En tanto, el subsecretario de Ganadería, José María Romero detalló que “la cadena de la carne genera 30.000 millones de dólares al año y 700.000 empleos en el país, razón por demás importante para invertir en tecnología de manejo a campo e industrialización”.



En relación al troceo, Bahillo reiteró el apoyo del gobierno entrerriano a la normativa que dispone modificar desde noviembre la distribución de la carne en piezas que no superen los 35 kilos. “Las industrias se deben adaptar para cumplir con el cuarteo de las medias reses”.



“Hasta ahora, cuando se faena un animal, sale en dos medias reses, lo que implica una sobrecarga de peso que afecta el físico de los trabajadores", recordó y explicó que “el objetivo es seccionar los cuartos traseros y delanteros separados también del costillar”.



Elvio Schaab, dirigente crespense de la Federación de la Carne, apoyó la iniciativa nacional “y el compromiso del ministro Bahillo en acompañar activamente para que se cumpla en Entre Ríos, porque debemos defender la salud de los trabajadores que no pueden más cargar medias reses de 100 kilos”.



Marcelo Barrera, experto en producción pecuaria, abordó el Programa Diferenciación de Carnes donde destacó lo esencial de fortalecer los procesos productivos para poner en valor la sanidad e inocuidad de los alimentos obtenidos.



La Mesa se integró, también, por Claudio Alvarez Daneri, en representación de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; Elvio Guía y Alfredo Bel, de Federación Agraria Argentina; Nelson Reula, Roland Garnier y Gonzalo Alvarez, por la Federación Entrerriana de Cooperativas; Alberto Berardi, de la Cámara de la Industria Cárnica de Entre Ríos y; Omar Gareis del Sindicato de la Carne. Además, participaron los directores generales de Ganadería y Fiscalización de Entre Ríos, Exequiel Alvarenque y Manuel Maza y por Senasa, Maximiliano Villone, Néstor Michelou y Cristian Gómez.