Oposición pidió nueva sesión especial en Diputados para tratar los créditos UVA

Diputados como Julio Cobos, Mario Negri, Omar de Marchi y Facundo Menes, entre otros, solicitaron que se fije la sesión para el próximo 5 de mayo. "Nadie desconoce la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA", aseguraron.



Juntos por el Cambio solicitó este jueves una nueva sesión especial en la Cámara de Diputados para tratar en el recinto dos proyectos sobre la situación de los créditos hipotecarios UVA.



"Nadie desconoce la situación que atraviesan los tomadores de créditos UVA, se ha roto la equidad contractual por lo cual debemos brindar desde el Congreso de la Nación, alguna solución surgida del acuerdo entre oficialismo y oposición. No podemos dejarla al arbitrio de la justicia, necesitamos un marco legal nuevo", indicó el diputado radical, Julio Cobos, uno de los impulsores.



En una carta al presidente del cuerpo, Sergio Massa, Cobos, Mario Negri, Omar de Marchi y Facundo Menes, entre otros, solicitaron que se fije la sesión para el próximo 5 de mayo a las 15, con posterioridad a la que la oposición solicitó ayer para tratar la implementación de la Boleta Única de papel, como publicó Ámbito.



El pedido incluye dos proyectos: uno de renegociación de los contratos para créditos hipotecarios de vivienda única otorgados en Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) y otro de rescate de deudores hipotecarios UVA.



"Urge avanzar con una ley que defina las condiciones para préstamos hipotecarios futuros y establezca una renegociación para los deudores hipotecarios actuales; solucionar lo anterior y dar un marco de certidumbre para reactivar la inexistente posibilidad de acceder a créditos", agregó el mendocino en su cuenta de Twitter.



La primera de las sesiones especiales para el 5 de mayo fue solicitada ayer por diputados de varios bloques de la oposición al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aunque el pedido formal fue Impulsado por Florencio Randazzo, de Identidad Bonaerense-Interbloque Federal.



"Es una buena oportunidad para que quede claro cuál es la vocación de cada uno respecto a este tema. La Boleta Única de papel es un sistema más ágil, rápido y transparente, que ya se utiliza en provincias como Córdoba y Santa Fe", indicaron a Ámbito fuentes del entorno de Florencio Randazzo. Además, destacaron la oportunidad de tratar este tema durante 2022, ya que se trata de un año no electoral.



De todos modos, sin el acuerdo del oficialismo, el tratamiento de ambos temas no podría avanzar porque necesitaría una mayoría especial de dos tercios de los presentes para ser tratado sobre tablas; y al momento de la votación el oficialismo ya estaría en el recinto para neutralizarla.



Incluso, por tratarse de una iniciativa en materia electoral, para su aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se requiere de una mayoría especial de la mitad más uno de los miembros del cuerpo, con lo cual también sería necesario un acuerdo más amplio.



Desde el Frente de Todos rechazaron el método de la oposición para plantear el debate. En el caso del tratamiento de la Boleta Única de papel, fuentes cercanas a la presidencia del bloque consideraron que desde la oposición "se equivocan al plantear modificaciones al régimen electoral sin que el debate haya pasado por la instancia de comisiones".



"Estos son temas tan sensibles que hasta está vedado que puedan ser modificados por Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). No se legisla de esta manera", señalaron a este medio.



En tanto en su rueda de prensa semanal, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, fue consultada sobre la iniciativa que busca establecer la boleta única de papel y planteó que "Esa discusión tiene que darse en el Congreso. El Congreso es el ámbito para discutirlo porque allí están todas las fuerzas políticas representadas".