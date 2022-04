Fernández insistió con la redistribución para "recomponer pérdida en salarios"

Foto 1/2 Foto 2/2

Tras las críticas de la oposición y de un sector del propio gobierno por las políticas económicas, Alberto Fernández se mostró junto a la Asamblea Anual de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) en el complejo Parque Norte de la ciudad de Buenos Aires.



En su discurso, el mandatario repasó el impacto de la pandemia del Covid 19 en la economía e insistió en culpar a la gestión de Mauricio Macri por la pérdida de valor del salario real.



"Es cierto que nosotros nos hemos impuestos el deber de que los salarios recompongan el nivel de lo perdido en los cuatro años anteriores. Es una tarea difícil, pero estamos decididos a hacerlo, como queremos que las jubilaciones estén por encima de la inflación", sostuvo Alberto Fernández.



En la misma línea, el jefe de Estado reafirmó la recuperación económica del país y reveló que a través del socorro estatal, el Gobierno logró preservar a las empresas en el marco de la pandemia.



"Logramos que hayan 60 mil empleados registrados más que los que existían desde antes de la pandemia. El 80% del trabajo argentino se genera en las medianas y pequeñas empresas, y lo tenemos en claro", aseguró el Presidente de cara a un auditorio colmado por empresarios de Pymes, a los que definió como "grandes motorizadores de la economía".



A pesar de esto, el jefe de Estado se mostró autocrítico e hizo referencia a los cuestionamientos del sector del kirchnerismo duro que se mostró en disconformidad con la redistribución del crecimiento.



"El trabajo es un tema que nos tranquiliza porque vemos como ha caído la desocupación. ¿Estamos conformes? No, nos falta mucho. Falta que los trabajadores de la economía popular se formalicen y pasen a trabajar en la economía formal", manifestó



Y continuó: "Hay un tema que nos preocupa, en el que tenemos que trabajar todos juntos, que es el tema de la distribución. Cómo distribuimos la renta que esta economía genera".



El mandatario pidió avanzar en el diálogo entre las partes para poder resolver los problemas de la economía argentina. "Quiero que tengan la certeza de que esto Gobierno quiere asociarse con cada uno ustedes, y si a ustedes crecen, la Argentina va a lograr una mejor condición para su desarrollo. Lo único que les pido es que ese crecimiento no se concentre en un lugar, que se distribuya", esbozó.



Por último, Fernández pidió: "Sigamos trabajando como hasta ahora porque los resultados están a la vista. El crecimiento, el consumo y la recuperación del empleo están a la vista".