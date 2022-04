La inflación de abril será “un poco más baja” que la de marzo, anunció Cerruti

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó hoy que la inflación de abril será "un poco más baja" que el 6,7% registrado en marzo, aunque advirtió que "eso no quiere decir que deje de ser un problema" con el que se va "a tener que seguir lidiando todo el año", al tiempo que señaló que "el Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y que sea con redistribución".En su habitual conferencia de prensa semanal, Cerruti destacó la puesta en ejecución del proceso de inscripción para el cobro del refuerzo de ingresos establecido mediante el decreto 216/2022 publicado hoy en el Boletín Oficial, al tiempo que relativizó los comentarios del ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés "Cuervo" Larroque, sobre el titular de Economía, Martín Guzmán.Asimismo, reiteró que en el Palacio de Hacienda se sigue estudiando las características que tendrá el proyecto de impuesto a la renta inesperada, además de reiterar que comprenderá a "un grupo muy pequeño de empresas".

"Tenemos entendido, según la inflación de marzo, que en abril debería ser un poco más baja", dijo Cerruti, aunque no dio a conocer una estimación de un porcentaje sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes en curso.El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá la inflación de abril el próximo jueves 12 de mayo.Pese a la estimación de una reducción en el índice, la portavoz aclaró que "esto no quiere decir que deje de ser un problema con el que vamos a tener que seguir lidiando todo el año".La funcionaria reseñó la evolución de una serie de variables económicas en el primer trimestre del año, como el crecimiento de la actividad, la reducción del déficit y también de la brecha cambiaria."Todas estas variables apuntan a que (la inflación de abril) va ser un poco más baja" que la de marzo, explicó.La inflación de marzo fue del 6,7%, el registro mensual más alto en la Presidencia de Alberto Fernández, con un primer trimestre de alza acumulada del 16,1% y un índice interanual del 55,1%.Entre los capítulos que lideraron los incrementos del mes pasado sobresalió Educación, con el 23,6%, seguido por Prendas de vestir y calzado (10,9%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (7,7%), por la incidencia del ajuste de las tarifas de servicios públicos.Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro de mayor ponderación del IPC, cerró el mes con un aumento del 7,2%.En otro orden, Cerruti recomendó tener "paciencia" a quienes quieran gestionar el refuerzo de ingresos de $18.000, ya que debido a la afluencia de interesados "puede ser que se caiga la página" de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y que tengan que entrar dos veces" para completar el formulario.Por otra parte, al referirse a los comentarios de Larroque sobre Guzmán, de quien dijo que "no lo había votado nadie", la portavoz se limitó a señalar que "son opiniones, las tomamos como opiniones y no comentamos opiniones"."El Gobierno está concentrado en sostener el crecimiento y que sea con redistribución, en eso estamos trabajando", remarcó.Por último, en defensa del proyecto de impuesto a la Renta Inesperada, trajo a colación una iniciativa similar tomada por el Gobierno de Italia con empresas del rubro energético.