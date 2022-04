Diputados aprobó el proyecto de ley de Trastornos del Espectro Autista

Síndrome Cornelia de Lange

La Cámara de Diputados de Entre Ríos realizó su cuarta Sesión Ordinaria del 143º Período Legislativo con un amplio temario de proyectos tratados y aprobados. Entre ellos, el impulsado por el diputado Jorge Cáceres (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que adhiere a la Ley Nacional 27.043 de Abordaje Integral e Interdisciplinario de las Personas que Presentan Trastornos del Espectro Autista (TEA)."Pretendemos no solo la cobertura integral de prestaciones que estas personas necesitan, sino también lograr la detección temprana y el abordaje interdisciplinario. Partiendo de la aprobación de esta ley, le estamos dando a nuestros hijos más posibilidades de sortear los obstáculos de la vida", afirmó Cáceres, quien preside la Comisión de Salud Pública donde se trató el proyecto."Con el convencimiento firme de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, levantemos las manos sabiendo que esto no termina acá y que debemos seguir empujando para que esta ley sea una realidad en Entre Ríos", expresó el diputado.También se le dio media sanción al proyecto de ley, autoría de la diputada Carina Ramos (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que instituye el segundo sábado del mes de mayo de cada año como día de conmemoración del Síndrome Cornelia de Lange, con la finalidad de concientizar acerca de su existencia."Celebro que se ponga en agenda legislativa la discapacidad. El Síndrome Cornelia de Lange es una problemática poco frecuente y es difícil que haya profesionales que lo diagnostiquen. El Estado debe estar presente para visibilizarlo y mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen", dijo la diputada Ramos.Se le dio media sanción al proyecto de ley, autoría de la diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), por el cual se crea en el ámbito del Poder Ejecutivo el Sistema de Información Legislativa de Entre Ríos (SILER)."Este proyecto tiene el objetivo de que la información legislativa pueda estar de manera accesible, segura y certera en pos de la población", dijo la diputada Mariana Farfán.Legisladoras y legisladores aprobaron la iniciativa impulsada por el diputado Esteban Vitor (Bloque PRO), con colaboración del presidente Giano, que establece el uso de lenguaje claro en la redacción de la información pública y las sentencias.Vitor expresó que "en el transcurso del debate en comisión el proyecto se amplió para alcanzar a los tres poderes del Estado y para garantizar el derecho que tienen todos los ciudadanos de comprender la información pública y promover un lenguaje claro en todos los textos legales y formales"."Este proyecto acerca a los tres poderes con la sociedad", agregó el diputado Juan Pablo Cosso (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento.Durante la Sesión se aprobó el proyecto de ley, autoría del diputado Néstor Loggio (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), que establece la campaña "Entre Ríos Te Busca", destinada a la búsqueda de niños y niñas cuya identidad hubiera sido sustraída durante la última Dictadura Cívico Militar."Hace casi tres años que las Abuelas de Plaza de Mayo no logran avanzar en la recuperación de sus nietos y nietas. Este proyecto plantea la necesidad de profundizar las campañas de concientización", dijo el diputado LoggioSe aprobaron los proyectos de ley unificados que establecen el control permanente del peso de las cargas transportadas, con el objeto de preservar y conservar el buen estado de las rutas y caminos de la provincia."Proteger las rutas entrerrianas es un deber", dijo el diputado Jorge Cáceres, autor de uno de los proyectos.Por otro lado, se aprobó el proyecto presentado por la diputada Stefanía Cora (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos) que crea el Fondo de la Editorial de Entre Ríos.Se le sanción definitiva al proyecto venido en revisión que implementa códigos legibles desde dispositivos móviles (Códigos QR) en el ingreso a los museos de la provincia.Asimismo, obtuvo sanción la ley que declara a la ciudad de Concepción del Uruguay como "Ciudad Cuna de la Organización Nacional".Diputadas y diputados aprobaron el proyecto venido en revisión que declara "Área Natural Protegida, en la categoría de Reserva de Usos Múltiples" al establecimiento El Guayabo, ubicado en el paraje El Chajarí, departamento Villaguay.Se aprobó el proyecto de ley, venido en revisión, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar la donación de un inmueble, formulada por el Municipio de Libertador San Martín, con cargo de afectar el mismo a la construcción de un Centro de Salud de Primer Nivel de Atención.También el que autoriza al Poder Ejecutivo a aceptar el ofrecimiento de donación de un inmueble ubicado en Hernandarias, con afectación al Consejo General de Educación para funcionamiento de la Residencia Estudiantil de Señoritas de la Escuela de Educación Técnica Nro. 58 "Dr. Federico Hoenig".Además, se aprobaron 35 proyectos de declaración y dos de resolución.Las diputadas Stefanía Cora, Silvia Moreno y Carmen Toller y los diputados Julio Solanas y Juan Manuel Huss recordaron el 27 de abril de 2003 cuando Néstor Kirchner fue elegido presidente de la República Argentina.Moreno, Toller y Solanas hicieron mención al "Día Internacional de los Trabajadores", a conmemorarse el próximo 1 de mayo.La vicepresidenta 1º además se refirió al aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón, a celebrarse el próximo 7 de mayo.Los diputados Uriel Brupbacher, Gustavo Zavallo y Juan Manuel Huss se refirieron al aniversario del hundimiento del Crucero ARA General Belgrano. Se solicitó que se realice un minuto de silencio en homenaje a los caídos que fue aprobado por el presidente de la Cámara de Diputados, Angel Giano.