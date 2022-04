Facello: “Fue el gobierno de Cambiemos el que quitó los subsidios al transporte”

La concejala Fernanda Facello, del Frente Creer Entre Ríos, salió al cruce de las declaraciones del ex concejal y actual secretario del bloque de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, respecto del paro de colectivos que afectó a usuarios de todo el país. Dijo que “es necesario dejar de lado el oportunismo” y le exigió “responsabilidad, honestidad y autocrítica”.Facello cuestionó “el oportunismo de alguien que pretende posicionarse políticamente” y le recordó a Gainza que “fue su propio gobierno el que decidió pasarles a los gobernadores e intendentes de todo el país la responsabilidad de afrontar con recursos propios una parte del boleto de colectivos que subsidiaba la Nación. Aquella decisión intempestiva pretendía trasladar ese descalce a la tarifa que pagaban los usuarios y nada dijo entonces el que ahora pretende dar consejos”.En ese sentido, destacó que “el Presidente Alberto Fernández tomó la decisión de compensar las desigualdades que existen en torno a los subsidios que se les otorga a las provincias y proteger a los usuarios de los aumentos del boleto. Por eso se creó un fondo compensador que incrementó en un 65 por ciento el subsidio al transporte urbano de pasajeros para la provincia durante este año”.La concejala enfatizó que “mientras Gainza agrede sin fundamentos ni propuestas, el gobernador Gustavo Bordet y el intendente Adán Bahl se encuentran abocados a gestionar con absoluto compromiso y responsabilidad, en una agenda de trabajo con muchas acciones que se vienen ejecutando desde el inicio de la gestión en materia de transporte público”.Facello resaltó además que “el transporte público es fundamental para la ciudad; no somos necios, sabemos que el servicio tiene falencias que se arrastran desde hace tiempo y la gestión trabaja a diario para garantizar a los paranaenses un servicio de mayor calidad. Por eso se realizan controles permanentes para que las empresas cumplan con un contrato que firmó la gestión anterior y que Gainza validó desde el Concejo Deliberante; se garantizaron los subsidios cuando su gobierno impuso un recorte brutal y el intendente Bahl gestionó un incremento de subsidios que ha permitido mitigar el costo del boleto que pagan los usuarios”.Por último, Facello señaló que “el debate público requiere responsabilidad y honestidad intelectual; no se pueden tergiversar los hechos, confundir a la sociedad y deambular por la política con declaraciones oportunistas sin asumir los errores propias ni proponer nada” y agregó: “Pretender responsabilizar a una gestión municipal o provincial por el reclamo genuino de los trabajadores para obtener mejores salarios es un acto de especulación”.