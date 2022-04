La Corte prorrogó el plazo para que nación y AMBA acuerden por coparticipación

La Corte Suprema prorrogó hasta el 11 de mayo próximo el plazo para que la Nación y la Ciudad de Buenos Aires lleguen a un acuerdo sobre la coparticipación federal del distrito metropolitano. La Corte adoptó tal decisión ante un pedido del Estado Nacional, con el que se pronunció de acuerdo el gobierno porteño.



"Por disposición del Tribunal, en atención a lo solicitado y a lo que surge del acta acompañada de fecha 20 de abril, prorrógase la suspensión del trámite de las causas `Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ amparo´ y `Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa de inconstitucionalidad-cobro de pesos´", resolvió la Corte.



Mediante un documento que ya fue notificado a ambas partes, el máximo tribunal mantuvo la suspensión de los plazos de la tramitación de los reclamos del gobierno de la Ciudad por la quita que efectuó el Estado Nacional sobre los puntos adicionales de coparticipación que le había asignado el ex presidente Mauricio Macri durante su mandato.



El Gobierno de Cambiemos había transferido fondos adicionales a la Ciudad cuando se produjo el traspaso de la policía, al inicio del mandato de Macri. Pero en el marco de una crisis policial en la provincia de Buenos Aires, el presidente Alberto Fernández revirtió esa situación y el gobierno porteño judicializó la situación directamente ante la Corte, como tribunal único por "competencia originaria".



El 10 de marzo pasado, la Corte convocó a ambas partes a una suerte de conciliación, y tras los primeros avances les concedió 30 días para que presentaran una solución política extra-judicial.



Días atrás, el Estado Nacional pidió una prórroga de 15 días y la Ciudad acompañó la propuesta para avanzar en la negociación.