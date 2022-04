Solanas cuestionó “la doble vara de Frigerio” tras citación por irregularidades

El diputado provincial Julio Solanas se refirió aa la citación a declaración a indagatoria al ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, sospechado de irregularidades en operaciones inmobiliarias.El legislador justicialista cuestionó “la doble vara del ex ministro” al considerarla de “repudiable”. “Hoy le toca defenderse y lo hace de la peor manera, acusando irresponsablemente a un espacio político; pero no ha reparado en condenar como juez a ese mismo espacio siempre que tuvo oportunidad”, afirmó Solanas, al criticar a Frigerio por atribuir a “una operación del kirchnerismo” su pedido de indagatoria.La denuncia contra Frigerio había sido presentada a fin del año pasado por la Oficina Anticorrupción por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, admisión de dádivas o cohecho. Para Solanas, “hay abuso autoridad y cuestiones incompatibles con la función porque hay un terreno que era del Estado y que lo ocupó una empresa”.“Él no puede manifestar livianamente esta doble vara que cuando Marijuan actuaba en el sur como topo manifestando que ahí estaba el dinero mal habido estaba bien, y ahora que lo llama a indagatoria, está mal”, cuestionó el diputado por el Frente Creer Entre Ríos.Y fundamentó: “Cuando uno es funcionario debe estar dispuesto permanentemente a compadecer si hay algunas dudas de lo actuado, pero evidentemente este señor tiene doble vara y manifestó, erróneamente, que es una persecución de Marijuan, cuando todos saben que el fiscal actuó de la misma manera con nuestro espacio político”.“Él desliga responsabilidades como ha hecho en el gobierno del feudal de Macri, en los cuatro años; nadie manifiesta claramente qué pasó con los 45 mil millones de dólares que no pasaron por el Congreso y es una deuda monstruosa que hoy nos lleva al problema que tenemos”, repasó Solanas al cuestionar: “Ese ámbito político, permanentemente, tiró la pelota fuera y no se hace cargo”.Para cerrar, el legislador oficialista recomendó: “Creo que el ex ministro de Macri debe hacerse cargo, comparecer ante la Justicia, no echar culpas y, fundamentalmente, creer que ese el camino cuando un fiscal de la Nación orienta para que se esclarezca algo que lo inculpa, lo cual es un tema absolutamente grave”.