Patricia Bullrich: “Al peronismo le queda poco tiempo en el gobierno”

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, participó en los Estados Unidos de en un Foro sobre ideologías políticas y democracia -junto a dirigentes como Luis Almagro y Álvaro Uribe-, donde sostuvo que en la Argentina "al peronismo le queda poco tiempo en el Gobierno".



Patricia Bullrich habló ante el Foro "Derecha e Izquierda en el Siglo XXI", y allí arremetió contra el peronismo porque "ha generado una Argentina que se ha empobrecido a límites terribles".



La ex ministra de Seguridad habló durante 15 minutos sobre la democracia y el sistema político de Argentina, en un panel de dirigentes regionales que deliberaron sobre las ideologías e instituciones políticas en el continente.



En ese marco, Bullrich aseguró que el peronismo generó "un sistema político endeble" y aseguró que "hoy les queda poco tiempo en el Gobierno".



También dijo que "es urgente repensar la política" debido a que "las democracia liberales están en crisis, porque como en el siglo XIX, no generan respuestas adecuadas a la sociedad".



Sus palabras se centraron en el peronismo, del que dijo que es "el partido de gobierno que siempre ha sido predominante, que ahora le queda poco tiempo, y ha ocupado el conjunto del sistema político para no dejar ningún espacio".



En su análisis también explicó que la ideología peronista acaparó "la izquierda y la derecha y los demás partidos han ido creciendo en los márgenes", y lamentó que "eso generó un sistema político con una base endeble".



Bullrich aseguró que actualmente el peronismo "está en una crisis que no es terminal porque siempre revive", y agregó: "Voy a esperar a que el peronismo termine definitivamente por un cambio en la cultura del poder".



En otro tramo de su discurso, la presidenta del PRO planteó que "nuestro país ya ha probado todos los sistemas pero dentro del populismo" y señaló que el gobierno de Mauricio Macri "intentó cambiar esa dirección", pero no terminó "de cambiar esa matriz de poder".



Las actividades se realizaron en el edificio MARC de la Universidad Internacional de Florida, donde Bullrich estuvo acompañada por el diputado Fernando Iglesias; Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, Mariano Federici, ex presidente de la UIF en el gobierno de Macri, y la periodista y conductora Natalia Denegri.