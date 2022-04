"La capacitación es muy importante y es uno de los ejes fundamentales tener una especie de Ley Micaela de Salud Mental", resaltó la ministra en declaraciones a la prensa luego de finalizada la reunión de trabajo en Casa Rosada, que duró alrededor de dos horas.



Del encuentro con el jefe de Estado también participaron la directora de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Dévora Kestel, y la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Eva Jané Llopis.



“Compartimos con Dévora y Eva este plan que está acompañado de un presupuesto con una mirada federal y muy importante en relación a derechos y a la perspectiva de género y diversidades que involucra a las 24 jurisdicciones, a las sociedades científicas, a la sociedad civil y a los medios de comunicación”, destacó Vizzotti, quien también acompañó ayer al jefe de Estado en el lanzamiento del programa.



El Presidente había encabezado ayer la presentación de la Estrategia Nacional de Salud Mental acompañado por la ministra, en el Hospital Nacional Laura Bonaparte de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, centro de atención especializado en el tratamiento de la salud mental donde también se inauguró el servicio dedicado a la atención de "Niñeces y Adolescencias".



Vizzotti destacó que "uno de todos los ejes" de este Plan consiste tanto en "la necesidad de capacitación de la administración pública nacional y de todos los organismos del Estado" como de "la formación en la carrera de medicina".



En ese sentido, la ministra remarcó que “el Presidente tiene un compromiso enorme con la salud y ahora con este desafío” y anticipó que "están trabajando para empezar inmediatamente la implementación”.



De esta manera, los profesionales de la salud podrán contar con "herramientas" que le permitan "abordar no sólo a una persona que tiene padecimientos de salud sino situaciones mucho más cotidianas como angustia e incertidumbre", explicó.



La inversión en salud mental pasará de 3.700 millones de pesos a 7.700 millones, "lo que representa un 107% de aumento en relación al presupuesto actual, para potenciar las acciones ya desarrolladas e impulsar nuevas", se informó oficialmente.



"El Presidente lo dijo el lunes: tiene que 'dejar de ser tabú' y saber que es una sensación que experimentamos casi todos y casi todas, es algo que también nos hace sentir más aliviados y más aliviadas", se refirió así la ministra a las declaraciones sobre la salud mental que Fernández había realizado en el acto de ayer.



Por su parte, Kestel afirmó que "los temas de salud mental no han tenido en la historia el nivel de atención que requieren", destacó que el país cuente con una "dirección en el Ministerio de Salud altamente comprometido en avanzar con estos temas" y a un "Presidente que dice que la salud mental es importante".



"Desde la OMS una no puede imaginarse una situación más favorable de tener este tipo de apoyo que nos permita, a la vez, apoyar al país, a las autoridades y a los colegas", completó.



A su tiempo, Jané Llopis señaló que "es un momento muy importante para la región" debido a que es posible "sacar de aquí ejemplos" con un "enfoque tan integral" como para que también "se pueda replicar en otros países".



Llopis describió las consecuencias de la pandemia en la sociedad: “Por el efecto que ha tenido la pandemia en la salud mental, hemos visto en la región que la depresión y la ansiedad han incrementado un 35%”, puntualizó.



“Por eso, el liderazgo que viene desde Presidencia, con Carla desde el Ministerio de Salud de la Nación, es muy importante para avanzar y para poder ir reduciendo estas brechas que nos ha dejado la pandemia”, concluyó.



Devora Kestel y Matías Irarrazaval, asesor subregional en Salud Mental y Adicciones, OPS/OMS, participaron del Consejo Federal de Salud Mental y Adicciones (Cofesama), integrado por autoridades sanitarias nacionales y de las provincias, que comenzó a sesionar esta mañana para analizar la situación y los desafíos en el área de salud mental y definir las acciones a desarrollar durante este año, se informó oficialmente, en el Centro Cultural Kirchner.



