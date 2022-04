Planes de autoahorro: "La ministra Romero nos comprometió su apoyo"

Este martes, la ministra de Gobierno Rosario Romero recibió a ahorristas de planes de autos 0 kilómetro. Las abogadas de los ahorristas, Sandra López y Mariela Panceri se refirieron a la problemática que se planteó en el encuentro.



“A raíz de este perjuicio que se les ha ocasionado a los ahorristas al rechazarse la medida cautelar, han sufrido un incremento exponencial de la cuota lo cual los ha puesto en una situación realmente caótica a tal punto de situaciones de que ya no les alcanza el sueldo para poder abonar las cuotas que les llegan”, relató a Elonce la abogada Sandra López.



Mencionó que en el encuentro “se trabajaron algunas líneas para plantear a nivel nacional, ya que consideramos que debe ser ahí la caja de resonancia de esta problemática, ya que son empresas nacionales y es la caja de inspección de justicia la que controla a estas administradoras de planes”.



Por su parte, la abogada Panceri, contó cómo fue el proceso sobre la medida cautelar: En primera instancia, el juez en lo civil Martín Furman, “nos otorga una cautelar en la cual determina que el valor móvil de la cuota iba q quedar paralizado al 2019, los otros rubros iban a seguir incrementándose (gastos administrativos, seguro, IVA). Tanto la cámara como el Superior Tribunal consideraron que no era procedente, que no podía determinarse una medida cautelar por tiempo indeterminado, por lo que la rechaza. Eso vuelve al Juzgado de 1º instancia, lo que significa que hoy nos encontremos con que las empresas de los planes autoahorro estén cobrando sumas que nadie sabe de dónde surgen. Se la está tomando a la gente como un deudor moroso, que dejó de pagar, entonces nos encontramos con cifras astronómicas, además de un acoso por parte de las empresas, de los estudios jurídicos que representan a las empresas, que por distintas vías intiman a pagar a la gente. No hay información fehaciente de dónde surgen esos valores”.



Yanina, una de las afectadas por esta situación, dijo que esa intimación por parte de las empresas “hasta ahora no lo he tenido, pero sí dentro del grupo le ha pasado a mucha gente. Incluso hay gente que tiene que pagar además de la deuda, los gastos de estudios jurídicos que la empresa contrata”.



Respecto del encuentro con la ministra de Gobierno manifestó que con el encuentro de este martes se buscó “trasladar, manifestar a las autoridades provinciales, la situación que está pasando la mayoría de los ahorristas donde las cuotas, en muchos casos superan el monto de los haberes en una familia”.



Cristian Vásquez, otro de los afectados mencionó a Elonce que tras el encuentro con Romero, “sentimos que nos han escuchado. Muchas veces, las personas no logran dilucidar dónde se están metiendo, entran en un laberinto, se ven atrapados en el mismo, no saben a quién acudir, y terminan recurriendo a nuestros grupos que los contenemos. Llegó ahora un caso, que se lo presentamos a la ministra, de una señora a la que le cobran el 80 % de su sueldo, es de la costa del Uruguay. Y de esos casos hay muchísimos”. Consideró que se trata de “una ilegalidad legalizada, porque está avalada por las leyes, eso habilita a que este sistema siga funcionando, y sea tan difícil atacarlo”. Elonce.