Agrupación de ATE rechaza el proyecto que busca arancelar atención en hospitales

“Nos oponemos enfáticamente ante un nuevo intento de hacer desaparecer el Hospital Público y gratuito”, sostuvo la Agrupación ATE Verde y Blanca en referencia a la iniciativa que dispone el cobro por la atención en el sistema público de salud, a personas que cuenten con obra social o prepaga, y también a quienes no tengan esa cobertura pero posean “recursos suficientes para cubrir los costos de la atención”.



“En el contexto de Pandemia por la que atraviesa toda la sociedad, una vez más como en los años del Menemismo y de Mario Armando Moine en esta Provincia, se quiere privatizar la salud”, cuestionó la línea interna de ATE Entre Ríos.



En tanto, convocó a los trabajadores estatales “a tomar estado de alerta y movilización, porque nos quieren llevar a ser parte del ajuste y no reconocer que los compañeros y compañeras necesitan un salario digno y condiciones de bioseguridad en el ámbito de trabajo”.



Por otro lado, la Verde y Blanca alertó a la población porque “la puesta en vigencia de este proyecto conlleva a tener que presentar certificado de pobreza para afrontar económicamente los servicios obtenidos en la prestación de los Hospitales y centros de salud de la provincia”.



El proyecto es autoría de los senadores Horacio Amavet y Jorge Maradey, cuenta con media sanción del Senado y resta ser tratada en la Cámara de Diputados de la provincia. Por eso la agrupación anticipó: “Apelaremos a los diputados provinciales para que no sean responsables de políticas de ajuste sobre los que menos tienen y de los trabajadores de la Salud, quienes fueron los principales artífices en cada sector de trabajo al poner en riesgo hasta sus vidas para brindar atención en la pandemia de la Covid-19”.



“En unidad y lucha podremos conseguir revertir este presente”, finaliza el documento enviado a esta Agencia. (APF)