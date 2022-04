Tomás Ledesma: “La discusión ahora es quién paga la deuda”

El diputado del Frente de Todos, Tomás Ledesma

Paraná Paraná se suma al Programa Federal Municipios de Pie y recibe aportes nacionales

, manifestó en, que realiza “una agenda muy intensa, más allá de lo legislativo, en lo que estamos trabajando proyectos que hacen a la creación de empleo joven, la conectividad, en lo que hace a luchas históricas en diferentes ámbitos, pero entendemos que además tenemos que tener una actividad muy fuerte en gestión. Sabemos que hay una distancia muy grande entre las comunas con el gobierno nacional y la falta a veces de poder llegar, por lo que uno tiene que trabajar para que esa distancia se achique, que se puedan lograr gestiones, y concretar cosas”.El diputado Nacional del Frente de Todos, Tomás Ledesma, participó este lunes por la mañana de un acto en el que se firmó una iniciativa tras la que Paraná se sumará al Programa Federal Municipios de Pie y recibirá aportes nacionales. “En lo personal me pone muy contento porque me ha tocado ser coordinador para la Región Centro del Ministerio del Interior además de estar a cargo del programa Municipios de Pie. Estuvimos en arduas gestiones para Paraná, por un monto de 40 millones de pesos, en lo que hace a varias aristas de nuestra ciudad y con lo clave que son los servicios públicos para todos los vecinos y vecinas de Paraná”. Con ese dinero se dotará de equipamiento a salones de usos múltiples, adquirirán contenedores de basura y se avanzará con trabajos de bacheo y trama vial, se expresó.En el orden político, afirmó que “todos somos parte de un Frente, de una coalición política que tiene matices diferentes y todos hacemos valer nuestra identidad y discutimos cuando haya que hacerlo”. Y agregó que si vamos a construir una unidad, a fortalecer el frente, tiene que ser con un sentido, y ese sentido tiene que ser que a la agenda política la debe marcar la gente. A esa unidad la debemos llevar adelante en el marco de discutir los índices de inflación, de mejorar los índices de empleo, de la lucha contra la inflación, de acompañar la lucha de las pymes”.Asimismo fue consultado sobre su voto negativo al acuerdo con el FMI y en este sentido manifestó que “se hubiese podido haber negociado mucho mejor. Entiendo que tenemos que ser responsables con la representación de una parte de la sociedad que nos votó para que construyamos un país con soberanía, con desarrollo; pensando en no generar dependencia”, agregando enseguida que es “profundamente respetuoso de las instituciones: hay un Congreso que aprobó el acuerdo y que hoy la discusión tiene que ser otra, tiene que ser hoy quién paga esa deuda, si lo tendrán que hacer los trabajadores o quienes durante tantos años fugaron ese dinero”.