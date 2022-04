Donda: San Benito “hoy es otra ciudad, queremos atraer a la gente”

La localidad de San Benito celebró los 143 años de su fundación y hubo festejos en la ciudad. Fue el 13 de abril, pero lo festejamos el 12 para que pudieran estar las escuelas con las banderas. Estuvieron demás instituciones, los scout, el párroco. Fue muy emotiva la celebración”, indicó en, el intendente de San Benito, Exequiel Donda.Contó que realizaron en la localidad un libro con la historia de San Benito. “Es muy rico el contenido del libro, en la letra, en la historia, y además tiene muchas fotos”, indicó.“Nuestra comunidad creció alrededor de la Iglesia, la gente de nuestra localidad y de pueblos aledaños iban mucho a las celebraciones. Las fiestas patronales eran multitudinarias”, acotó.En otro orden, estimó que el próximo censo arrojará un número estimado de “20 mil habitantes” en San Benito. Entendió que es importante que se haya actualizado ese dato ya que “repercutirá en la coparticipación, además de poder tener un reflejo de lo que es la ciudad, para desarrollarla, pensarla”.“Estamos preocupados en tratar de reducir ese déficit en infraestructura y servicios, por esta explosión demográfica que tuvo la localidad, al estar al lado de la metrópolis. Recibimos una ciudad con 800 cuadras de tierra y hoy las tenemos estabilizadas casi en su mayoría. Estamos enripiando, hemos hecho obras de infraestructura muy importantes. Lo que generó el déficit fue aprobar loteos que no tenían nada, porque después hay que hacerlo y eso hay que hacerlo con la plata del pueblo y siempre se va desde atrás. Estamos acortando esa brecha”, destacó Donda enEn el mismo sentido, puntualizó que “nos propusimos no generar ni una cuadra más de déficit en infraestructura y servicios. No hemos aprobado una cuadra de tierra, por ejemplo, en donde le falte cloacas, luz, luminarias, cordón, pavimento”.Al ser consultado sobre el plano político, manifestó que tiene la convicción de que “tenemos que ganar, la gente no puede elegir otra cosa, porque hemos hecho las cosas muy bien. El cambio se produjo en nuestra ciudad; también sabemos reconocer que nos faltan cosas aún”.“San Benito hoy es otra localidad. Están pasando cosas lindas, recuperamos espacios verdes. Hemos adquirido campos para futuros parques. Será una ciudad sustentable, linda, queremos atraer a la gente, que cada vez la localidad se valide más. Amo mi pueblo, yo camine esas calles con mis abuelos, con mis padres, y hoy la camino con mis hijos y mi mujer. Tengo un sentimiento de pertenencias. Hoy tenemos más de 50 actividades deportivas, culturales y de talleres”, aseveró.La obra que vincula la ruta 12 con avenida Circunvalación de Paraná le va a aportar a San Benito “muchísimo, beneficiosamente. Nos dará la posibilidad de estar mucho más rápido en la capital provincial. Eso nos va a generar una demanda inmobiliaria importante, y para eso hay que crear normativas claras para los desarrolladores. Creo que el desarrollo tiene que ir acompañado de las dos partes, nosotros como Estado, acompañando, ofreciendo reglas claras, para que la generación de dinero en un particular (desarrollador inmobiliario) redunde en beneficio de los ciudadanos”, dijo.Aseveró asimismo que buscan “colocar al menos 150 luminarias más, este año. Está abierta una licitación para eso. En cada barrio de la ciudad vamos a tratar de iluminar, al menos la calle principal para que la gente pueda trasladarse”.En el tema basura, contó que adquirirá el municipio “21 hectáreas (donde actualmente se depositan los residuos) para ya, con la titularidad del terreno, podremos empezar a gestionar programas nacionales, invertir y generar infraestructura para empezar a tratar la basura. La provincia colaborará con esto, hoy dialogué en este sentido, con el ministro de Economía”.En el plano político entendió que “Rogelio Frigerio es el mejor candidato que tiene Cambiemos” agregando que el hoy diputado nacional “nos ayudó mucho cuando San Benito tenía 800 cuadras de tierra y habiendo recibido solo una retroexcavadora, cuatro palas y tres cortadoras de césped. Hoy tenemos tres motoniveladoras, tres retroexcavadoras, camiones; hemos hecho un esfuerzo para que la ciudad lo valore y quiera seguir en este camino”.