Varisco: "La boleta única debe ser debatida porque es un salto de calidad"

A principios de abril, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto impulsado por la diputada Lucía Varisco, para implementar la Boleta Única en los procesos electorales para elegir autoridades provinciales, municipales y comunales en Entre Ríos.



Al respecto, en diálogo con el programa Quién Dice Qué, de Elonce, indicó que “es un sistema superador al que tenemos hoy en día, que es la boleta sábana. La democracia necesita ir mejorándose y perfeccionándose”.



“Creo que ahora que no hay elecciones esto se puede discutir, debe ser un debate amplio y profundo, donde se escuchen todas las voces. Es un salto de calidad. Permite mostrar de forma más clara la oferta electoral y que sea más simple para cada ciudadano”, dijo.



Comentó que “uno cuando va a votar recibe un papel o cartón según qué cargo se elige. Si son varios los cargos (gobernador, senadores, intendentes, concejales), cada cargo tendrá su lista con todos los candidatos, están todos en la misma boleta. Uno elige en cada papel a quién quiere votar. Debe marcar con una birome a quién elige”.



Consideró que “clarifica la oferta electoral y les permite a todos los partidos competir en igualdad de condiciones. Se ahorra dinero y es fundamental por la cuestión ambiental. Se imprime mucho papel y en esta nueva propuesta no. Es muy importante avanzar, debe darse el debate. Quiero trabajar el proyecto en comisión, que cada diputado participe”.



“Nosotros dentro del radicalismo elegimos con boleta única hace varias elecciones. Es un sistema que el partido avala, está de acuerdo. Se implementó en Santa Fe y también en Mendoza. Depende de cada partido adaptarse a los nuevos tiempos”, dijo.



Asimismo, remarcó que “tenemos una construcción política en Paraná. El trabajo territorial en cada barrio es una cosa de todos los días. Todas las semanas nos reunimos los equipos. El partido es muy activo, nos preparamos para lo que viene pero sin dejar de lado el trabajo que nos toca”.



“Nuestro espacio político ha presentado siempre una alternativa. Es muy pronto para hablar de candidaturas. Nosotros trabajamos todo el año, es nuestra forma de vida, no solo cuando hay una elección. Seguramente presentemos una alternativa para la próxima elección. El radicalismo debería tener una voz más fuerte. Con el cambio de autoridades a nivel nacional eso se dio. El partido está más fortalecido. Tenemos un radicalismo más activo, era lo que nosotros pedíamos y por lo que trabajábamos”, señaló. Elonce.com