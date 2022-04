Pidieron citar a indagatoria a Rogelio Frigerio “por irregularidades”

El descargo de Frigerio



Una nueva operación del kirchnerismo nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por La Cámpora. ¡Hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así!

(1/2) — Rogelio Frigerio (@frigeriorogelio) April 25, 2022

El fiscal Guillermo Marijuan pidió citar a declaración a indagatoria al ex ministro del Interior del gobierno de Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, sospechado de irregularidades en operaciones inmobiliarias. La denuncia había sido presentada a fin del año pasado por la Oficina Anticorrupción por los delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública”, admisión de dádivas o cohecho. La causa está en manos del juez Julián Ercolini.Según esa presentación, Frigerio habría comprado un departamento desde pozo que estaba a cargo de la empresa Koolhaas, cuyos responsables serían Ariel Naistat y Gustavo Esses. Antes de la escrituración, la empresa habría accedido a la compra de unos terrenos fiscales ubicados en el barrio porteño de Belgrano que puso en venta la agencia de bienes del Estado AABE, y cuyo traspaso habría sido firmado por el ahora diputado nacional. En ese texto, se explica que el desarrollo del proyecto inmobiliario de departamentos de lujo fue asignado a la constructora de Nicolás Caputo y un mes después de la adjudicación del terreno a la empresa Koolhaas el entonces ministro suscribió la compra de otro departamento, también desde pozo.”Queda claro que el 23/06/17 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat”, sostiene la denuncia que recayó en el juzgado de Ercolini, con la intervención de Marijuan.Tras una serie de diligencias, ahora el fiscal solicitó la indagatoria del ex ministro del Interior del macrismo. “Considero que se encuentra reunido el grado de sospecha estipulado por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación, motivo por el cual habré de requerir a V.S. que se convoque a prestar declaración indagatoria a Rogelio Frigerio y a Alejandro Oscar Caldarelli”, escribió Marijuan en su dictamen.Respecto de Alejandro Oscar Caldarelli, la OA indicó que al momento de los hechos revestía la calidad de funcionario público, por su cargo en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional e integrante de la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires. “Se acompañaron las resoluciones que lo designaran en tales cargos. También, se efectuó un análisis de las Declaraciones Juradas Patrimoniales presentadas ante esa oficina del Estado”, se señaló en el dictamen.La fiscalía hizo un análisis de las declaraciones juradas del ex ministro del Interior. En 2014, Rogelio Frigerio declaró entre los bienes al inicio del período, un crédito con el “Fideicomiso Arcos 2646 A” que ascendía a la suma de $203.615,49. Entre los bienes al final del período declaró que ese crédito había ascendido al monto de $1.209.618,89. En tanto, en la declaración jurada de 2017, “el denunciado Frigerio declaró entre los bienes al inicio del período que el crédito con el fideicomiso anteriormente citado se mantuvo en la suma de $3.243.335,50. Sin embargo, al mencionar los bienes al final de ese período refirió que el crédito había sido cancelado, en tanto ascendía a $0,00.”Tras hacer una evaluación de todas las pruebas reunidas en el expediente que tiene delegado, Marijuan afirmó: “entiendo que la prueba colectada durante la instrucción de esta causa permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones e inversiones efectuadas por Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli con las firmas “Arcos 2646 S.A.” y “Koolhaas S.A.”, sociedades contraladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, resultando la última de ellas adjudicataria en la Subasta Pública N° 1/2017 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado.”“Como ya fue expuesto, el día 23 de junio de 2017 el entonces Ministro a cargo del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda –Rogelio Frigerio- dictó la Decisión Administrativa DA-2017-430-APN-JGM mediante la cual se aprobó el procedimiento de subasta ya referenciado y la adjudicación a favor de la firma “Koolhaas S.A.” de un inmueble con una superficie de terreno aproximada de 5092 mt2, ubicado en la calle Fitz Roy N° 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, escribió.Y añadió: “Sin que haya transcurrido un mes de ese acto administrativo, los funcionarios públicos Frigerio y Caldarelli –junto con otra persona de nombre Roberto Oscar Foco- realizaron una inversión de U$S 776.000 firmando un compromiso de ‘reserva de compra’ para el emprendimiento inmobiliario a realizarse por ‘Koolhaas S.A.’ sobre el terreno adquirido; situación que robustece la hipótesis delictiva inicial relacionada con la existencia de un interés real y Ministerio Público de la Nación concreto por parte de los funcionarios públicos en el resultado de la subasta y la consecuente adjudicación del inmueble a favor de esa sociedad. Más aún cuando ambos funcionarios públicos invirtieron anteriormente en el edificio de la calle Arcos 2646, proyecto también llevado adelante por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat”, se añadió.“La denuncia parte de una mentira inicial que es la de plantear que había vinculación entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Ministerio del Interior, pero el Ministerio del Interior no tiene nada que ver con la AABE, ni competencia ni vinculación, en consecuencia, toda la acusación pierde sustento”, explicaron fuentes cercanas a Rogelio Frigerio sobre la denuncia presentada de forma anónima en la Oficina Anticorrupción.“AABE depende directamente de Jefatura de Gabinete, no del Ministerio del Interior. El refrendo del ministro del Interior de estas decisiones administrativas por las que se aprueba lo actuado mediante una subasta pública y se realiza la adjudicación, se debe a una cuestión meramente formal que hace a la eficacia del acto y no a su validez”, revelaron desde el entorno del ex ministro y ampliaron sobre las actuaciones: “Esto se debe a que la materia es propia de la competencia del Jefe de Gabinete de Ministros, pero necesita el refrendo de otro ministro para su eficacia y en la práctica es el propio ministro del Interior quien refrenda sus actos. Hoy en día sigue funcionando de la misma manera”.A su vez, recordaron que en las Declaraciones Juradas de Frigerio “presentadas todas en tiempo y forma”, se encuentra detallado su patrimonio “el cual consta íntegramente de inversiones dentro de nuestro país” y no dudan en aclarar que “este tipo de denuncias anónimas claramente tienen una connotación electoral”.