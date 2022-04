Manzur: “Pondremos énfasis en políticas para el bienestar de los argentinos”

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, dijo hoy que el Gobierno "viene llevando adelante un proceso de normalización económica" y que pondrá todo el "esfuerzo y "énfasis" para "impulsar las políticas económicas que tengan que ver con el bienestar de los argentinos y las argentinas".



El ministro coordinador señaló que, luego de la toma de una "deuda irresponsable", la economía nacional está "debilitada" y que la administración de Alberto Fernández "viene llevando adelante un proceso de normalización económica".



En ese mismo sentido, y luego de referirse a las consecuencias de la guerra en los "valores de referencia de muchos commodities, entre ellos la energía y las materias primas", dijo que se vienen tomando "acciones en relación a la inflación".



"Vamos a entrar en un proceso de, primero, controlar, para luego iniciar un camino a la baja de este indicador, que golpea fundamentalmente a los sectores más vulnerables", afirmó Manzur en diálogo con la señal A24.



En relación a las políticas económicas, dijo que hay que "llevarlas adelante" con "fuerza y convicción".



"Vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro énfasis en impulsar las políticas económicas que tengan que ver con el bienestar de los argentinos y las argentinas. Vamos a seguir trabajando e impulsando las políticas públicas todos los días en un contexto muy complejo que se está viviendo a nivel internacional y que Argentina no escapa", añadió.



En ese sentido, estimó que la iniciativa de la renta inesperada "se va a dar a través del diálogo, del consenso, a través de generar mesas de discusiones", pero pidió "esperar a la presentación de la propuesta, a que avancen las mesas de trabajo y de diálogo, para que finalmente se logren los consensos necesarios".



Sobre la marcha realizada el último sábado por actores agropecuarios, señaló que el "Gobierno se ha caracterizado por ser muy respetuoso de todas las manifestaciones y las protestas".



"Me quedo con la palabra del ministro (de Agricultura) Julián Domínguez cuando dice que no hay motivo técnico para este accionar. Nosotros vamos a seguir trabajando y redoblando los esfuerzos para que al sector de la producción, del campo argentino, le vaya bien", añadió.



Finalmente, consultado por el estado de la coalición gobernante, sostuvo que "hay diferentes sectores y hay opiniones diversas, que se manifiestan como todo proceso democrático, con mucha libertad".



"Creo que esto es normal, que es bueno, que es sano, que le hace bien a la democracia, el poder plantear diferencias que son lógicas y normales. Trabajamos todos los días, en el marco de las diferencias propias que podemos tener, para mejorar la vida del pueblo argentino y ahí está el objetivo central", concluyó.