Cafiero se reunió con industriales en Roma para acelerar proyectos de inversión

Durante su gira por Italia y antes de visitar India, el canciller Santiago Cafiero mantuvo un encuentro de trabajo en la sede de la Confederación General de la Industria Italiana (CONFINDUSTRIA), cita en la Viale Dell' Astronomía 30 de Roma.



Invitado por las autoridades de la asociación industrial -no hay recuerdo cercano que un canciller argentino visite la sede de los industriales italianos-, Cafiero se reunió con representantes de diversas empresas para hablar y despejar todas las inquietudes que tuviesen sobre las potencialidades de inversión que ofrece nuestro país en sectores como energías renovables, minería, química, electromovilidad y economía del conocimiento, entre otros.



Ante los empresarios, el canciller argentino destacó el proceso de "recuperación de la industria argentina -que venía muy castigada- y de los niveles de empleo en nuestro país, y cómo se proyecta con nuevos vectores de desarrollo tecnológico, innovación y la participación de nuevos drivers relacionados con la transición energética".



"Argentina tiene un lugar de relevancia en la transición energética, fundamentalmente, en el desarrollo de la minería y la industria química, a raíz de los proyectos sobre extracción de litio. Si continuamos con este nivel de producción de ese mineral, Argentina será este año el segundo exportador de litio más grande del mundo", aseguró.



Cafiero estuvo acompañado por el embajador argentino en Italia, Roberto Carlés; la jefa de Gabinete de la Cancillería, Luciana Tito; el Jefe Sección Económica y Promoción de Inversiones de la embajada argentina, Leandro Salinardi y Alejandro Luppino, Jefe de la Sección Comercial.



Además, el jefe de la diplomacia argentina resaltó el marco normativo que existe para la economía del conocimiento y las posibilidades de abrir el mercado italiano para ese sector. "Los servicios basados en el conocimiento son ya el tercer sector exportador en nuestro país, y gracias a la ley -que promueve las nuevas tecnologías- hoy tenemos una gran cantidad de startups" en ese rubro.



Durante el encuentro, Cafiero indicó que, si bien "nuestra gran preocupación es la inflación, la economía real viene generando grandes posibilidades, y el crecimiento sigue empujando la generación de empleo". En ese sentido, destacó la importancia de las energías renovables y la electromovilidad, además de otros sectores dinámicos de nuestra economía, como turismo, telecomunicaciones, petróleo y gas, minería y agroindustria.



"El crecimiento del último trimestre de nuestras exportaciones es récord no solo en valor sino también en cantidades, y estamos con perspectivas muy buenas para este año", señaló.



CONFINDUSTRIA, a través de sus asociaciones territoriales y comerciales, es la principal organización representativa de las empresas productoras de bienes y / o servicios en Italia. Está dividida en 223 organizaciones y agrupa de forma voluntaria a unas 150.000 empresas de todos los tamaños y fórmulas empresariales, distribuidos en todo el territorio itálico.



"La guerra es un desafío extra para nosotros, a partir de la capacidad de nuestro país de ser un proveedor de alimentos", consideró el titular del Palacio San Martín, en línea con lo conversado horas antes en Roma con autoridades del Programa Mundial de Alimentos (PMA) y de la FAO (ONU).



"La Argentina tiene reservas de gas para abastecer a Europa y al mundo hasta que la transición energética determine una modificación de la matriz energética. Argentina tiene el recurso, lo que no ha podido desarrollar es la industria alrededor de ese recurso. Hoy eso es estratégico para la Argentina, y hemos desarrollado marcos jurídicos que protegen la inversión a través del Banco Central, con distintas herramientas que promueven la inversión extranjera directa", afirmó el canciller.



Por parte de CONFINDUSTRIA, participaron Raffaele Langella, director de Relaciones Internacionales; Cristiana Pace, del área América y Oceanía de Relaciones Internacionales; representantes de las empresas como Giorgio Alliata di Montereale, director gerente de Techint y presidente de la Cámara de Comercio Italiana en Argentina; Stefano Santinelli, vicepresidente senior de ANSALDO ENERGIA; Ruggero Aricó, jefe de Jefe de Asuntos Institucionales Internacionales de ENEL; Marco Piredda, jefe de Análisis de Relaciones Internacionales y Soporte Empresarial de ENI; Michele Ziosi, vicepresidente senior de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad del GRUPO IVECO; Sem Fabrizi,Consejero Diplomático y Director de Relaciones Internacionales de LEONARDO; Luca Peruzzi, jefe de Relacion es Inter nacionales de PIRELLI; Bruno Pasquino, ministro plenipotenciario de SAIPEM y Angelo CoppacchioIi, manager general de LATAM, TOZZI GREEN, entre otros.



Estuvieron presentes además autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Italia; Carlo Romeo; Jefe de la Dirección del Ministerio para el "Sistema Paese"; Giulio Barbato, ministro director del "Sistema Paese" y Eugenio Bortolusso, de la oficina de Relaciones Diplomáticas.