Kulfas llamó a “no repetir experiencias de endeudamiento irresponsable”

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, llamó a "aprender de lo ocurrido, para no repetir experiencias nefastas de endeudamiento irresponsable", y afirmó que el gobierno de Alberto Fernández "reestructuró la deuda y reconstruyó el mercado local de deuda en pesos".



En ese sentido, el ministro sostuvo que "en ningún momento dije que no deban pagarse las deudas; a diferencia del gobierno que integró Guido Sandleris que en menos de tres años tomó deuda por más de US$ 100 mil millones y declaró el default de deuda que ellos mismos emitieron (incluyendo deuda en pesos)".



Kulfas dijo que "el gobierno de Alberto Fernández reestructuró la deuda y reconstruyó el mercado local de deuda en pesos".



Las declaraciones de Kulfas respondieron a la acusación de Guido Sandleris, quien lo llamó "mentiroso" expresando que "si le debés 20 a tu hermano y 20 al banco, y sólo reconocés que le debes 20 al banco, además de estar cagando a tu hermano, sos un mentiroso".



Al respecto, Kulfas argumentó que "es diferente la deuda intrasector público a la deuda privada ya que si el Estado se endeuda consigo mismo la probabilidad de roll over es mayor que si coloca deuda en el exterior, y a mayor probabilidad de roll over de los vencimientos de un Estado, mejora la calificación crediticia".



"Por ejemplo, si el tesoro coloca una letra en un fondo fiduciario al que le hace transferencias corrientes para financiar una política pública, es mayor la probabilidad de roll over a si coloca un bono en NY", precisó y ejemplificó que cuando una familia se endeuda en la misma moneda en la que recibe sus ingresos (pesos) o un gobierno en la moneda que emite (no hay descalce de monedas), la probabilidad de default es menor".



Además, expresó que "cualquier ciudadano de a pie entiende perfectamente la diferencia entre endeudarse en pesos o en dólares, o entre endeudarse con su mujer, esposo o hermano o endeudarse con un banco. Los únicos que no entienden la diferencia son los economistas de JxC".



"Cuesta creer que cuestiones tan básicas sigan sin ser comprendidas por parte de los economistas de Juntos por el Cambio; debemos aprender de lo ocurrido para no repetir experiencias nefastas de endeudamiento irresponsable", concluyó.