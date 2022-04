Organizaciones sociales marcharán el 1º de mayo por el Día del Trabajador

La dirigencia nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) convocó a realizar ese día un "gran acto" en la avenida 9 de Julio y su intersección con la Avenida de Mayo, a partir de las 14, con eje en el reclamo de aprobación de las leyes del sector de la economía popular y para darle un "fuerte impulso al proyecto del Gobierno para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna", según informaron a Télam voceros gremiales.



Por su parte, el Frente de Izquierda Unidad (FITU) llamó a congregarse en la Plaza de Mayo a las 15 para llevar adelante "un importante acto" con consignas como el rechazo al "pacto con el FMI y el ajuste" y en demanda de "la recuperación salarial y una jornada de 6 horas".



Desde la UTEP también anunciaron que en esa fecha se movilizarán el Movimiento Nacional Octubres, que conduce el diputado del Parlasur Gastón Harispe; el Frente Barrial 19 de Diciembre y distintas fracciones del Movimiento Territorial Liberación (MTL), del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) y del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL).



"El acto se realizará el domingo 1° de Mayo en conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores y las Trabajadoras. Los ejes de la convocatoria estarán alrededor de impulsar leyes del sector de la economía popular, y darle un fuerte impulso al proyecto del Poder Ejecutivo para capturar renta inesperada y pagar la deuda interna", anunciaron los organizadores.



Hasta el momento, los principales oradores del acto central serán los cinco principales dirigentes de la comisión directiva de la UTEP: Esteban "Gringo" Castro (UTEP), Gildo Onorato (Movimiento Evita), Dina Sánchez (Frente Popular Darío Santillán), Norma Morales (Somos Barrios de Pie) y Juan Carlos Alderete (CCC).



Para esa fecha, prevén que "habrá una fuerte convocatoria a la movilización popular" por parte del Movimiento Evita, Somos-Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).



"Pensamos celebrar con una gran movilización federal para reivindicar el trabajo como ordenador social, profundizar la lucha por dignificar el trabajo de la economía popular y plantear que este modelo tecnocrático centrado en las ganancias no se aguanta más, tenemos que poner al buen vivir como objetivo central", señaló Onorato en diálogo con esta agencia.



El sector también respalda "fuertemente la propuesta del Gobierno nacional de capturar la renta extraordinaria para pagar la deuda interna. Esa pelea nos encuentra unidos a todos los movimientos populares, no se trata de una disputa palaciega, esto es más profundo, se trata de enfrentar a quienes ganan permanentemente a costa del descarte social, y no les importa la pobreza y la desigualdad", afirmaron.



En tanto, desde el Frente de Izquierda Unidad (FITU) anticiparon que el acto del espacio será "internacionalista", con el repudio a la invasión rusa a Ucrania y a la presencia de la OTAN en ese país como parte de la agenda.



"El FITU sale a la calle este 1° de Mayo para plantear que hay otra alternativa favorable a los intereses del pueblo trabajador. Planteamos un aumento inmediato de salarios para recuperar lo perdido en los últimos cuatro años y que se indexen mensualmente según el aumento del costo de vida, y una jornada laboral de seis horas sin afectar el salario para generar inmediatamente un millón de puestos de trabajo", afirmó el diputado Nicolás del Caño.



El acto contará con la presencia de dirigentes del partido como Eduardo Belliboni, Rubén "Pollo" Sobrero, Raúl Godoy, Romina Del Plá, Juan Carlos Giordano y Celeste Fierro, y concluirá con un discurso de la diputada porteña Myriam Bregman.



"Todos los fondos que se recuperen del dinero fugado o de las ganancias extraordinarias que están haciendo sectores del agronegocio por el precio internacional de los granos, deben volver para paliar las enormes necesidades de gran parte de nuestro pueblo que está sufriendo hambre, falta de vivienda e ingresos miserables", afirmó la legisladora.