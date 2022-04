De Pedro en Israel: “Esta misión es para pensar Argentina junto a gobernadores”

El ministro del Interior, Wado de Pedro, señaló durante su arribo a Israel que “esta misión es para pensar la Argentina del futuro junto a todos los gobernadores”. El titular de Interior realizó estas declaraciones durante una rueda de prensa en el hotel Dan de Tel Aviv, en el marco de la misión de cooperación científico - tecnológica del manejo del agua en ese país, y que está integrada por ministros nacionales, gobernadores, gobernadoras y representantes de 10 provincias de todas las regiones de Argentina; así como el vicejefe de Gabinete, Jorge Neme; y el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe.La misión está integrada, además de Wado de Pedro, por los titulares de las carteras de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez; y de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus.También participan los gobernadores de Catamarca, Raúl Jalil; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; de Formosa, Gildo Insfrán; de Mendoza, Rodolfo Suárez; de Río Negro, Arabela Carreras; de San Juan, Sergio Uñac; y de Santa Cruz, Alicia Kirchner. A estos mandatarios y funcionarios se suman Adolfo Scaglioni, ministro de Agua y Energía de La Rioja; representantes de Santiago del Estero, y senadores nacionales y equipos técnicos provinciales.“A 40 años de democracia, llegó la hora de que la gestión gubernamental piense de manera estratégica, a largo plazo y, sobre todo, con la mirada puesta en las próximas generaciones”, al tiempo que señaló que el principal objetivo de esta gira es “analizar la experiencia de Israel, país que cuadruplicó su superficie productiva en 50 años y multiplicó por 20 su producción en ese mismo tiempo”, enfatizó el titular de Interior, quien estuvo acompañado además por la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen.En otro tramo, de Pedro recordó que esta misión surgió “por iniciativa de los gobernadores y gobernadoras de nuestro país a la hora de pensar la Argentina del futuro, apuntando a incrementar la producción mediante obras hídricas, y un correcto manejo y gestión del agua”.En ese contexto, Wado de Pedro llamó a “pensar en un verdadero federalismo, con empleo genuino en cada región de Argentina, de manera de terminar con la inercia que llevó a concentrar a la mayoría de la población alrededor del puerto de Buenos Aires”.“Uno de los propósitos que tenemos como argentinos y argentinas apunta a poder producir y a exportar más, de modo de generar empleo genuino para cada uno de nuestros habitantes”, sentenció de Pedro, quien agregó: “Tenemos que celebrar que Argentina tiene hoy aquí a la mitad de sus gobernadores provinciales pensando en un recurso estratégico como es el agua, teniendo en cuenta, sobre todo, a las próximas generaciones”.“Apuntamos a encender el motor productivo de nuestro país para lograr una Argentina multipolar, con varias regiones productivas”, añadió el funcionario del Ejecutivo, quien sostuvo que en esta estrategia no se debe obviar “el desarrollo de los corredores bioceánicos, desplegando los modos en que puede correrse el eje productivo cuando nuestra producción pueda salir por los puertos chilenos”.Por su parte, la embajadora de Israel en Argentina, Galit Ronen, recordó que “en marzo comenzamos a dialogar con Wado de Pedro sobre la realización de este viaje, pero en realidad empezamos soñarlo antes”, al tiempo que trazó un paralelismo entre la problemática del agua en Israel y nuestro país: “Argentina tiene mucha agua, pero por su conformación geográfica no puede distribuir ese recurso de manera equitativa en todo su territorio; e Israel presentaba el mismo problema”, aseguró, para luego sentenciar: “Somos uno de los países con mayor conocimiento a nivel mundial en el manejo del agua, y con mucho gusto compartiremos nuestros 74 años de experiencia en el manejo de agua con Argentina”.Tras agradecer a la embajadora por ponerse a disposición para “este trabajo conjunto, que fue arduo, intenso y largo”, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó el rol de Israel en su manejo inteligente del recurso hídrico: “Este país debió primero organizarse a nivel institucional, para luego impulsar y desarrollar este ecosistema hídrico único a nivel mundial. Esa organización institucional es un aspecto nodal de todo lo que vamos a experimentar aquí”.En otro tramo, Lamothe manifestó sus “sinceras felicitaciones a la política argentina y, con ello, a los gobernadores de todo el arco político, que le dieron una posición central a este tema brindando su tiempo, interés y su esfuerzo para venir a Israel, un ejemplo de liderazgo hídrico global”.Durante la conferencia de prensa los gobernadores y gobernadoras participantes en la misión detallaron los desafíos y proyectos que dieron origen a su participación en esta gira, que se extenderá a lo largo de toda la semana.“Nosotros en Entre Ríos contamos con dos de los ríos más caudalosos de América, y determinados tipos de cultivos muy específicos que necesitan de riego. Son dos economías regionales muy importantes, no sólo por el volumen exportable si no por la mano de obra que generan. Entre las dos sostienen aproximadamente 25 mil puestos de trabajo. En cuanto a la primera de ellas, me refiero al cultivo de arándanos que necesita riego al 100%, ya que son sistemas que tienen que renovarse, tecnificarse y ser competitivos en la estructura de costos cuando se adquieran nuevas tecnologías. Es algo que evoluciona permanentemente, y es un aspecto que nos interesa”, aseguró el gobernador Gustavo Bordet.Y agregó: “La otra está vinculada a la actividad agrícola, que anteriormente no utilizaba sistema de riego y ha comenzado a utilizarlo. Nuestra intención es tener la mayor cobertura posible, con los nuevos sistemas de producción, que demandan determinada calidad de los productos. Esta misión es una buena oportunidad para entablar relaciones comerciales, porque buena parte del arándano que se produce en Entre Ríos se exporta a Israel, y esto genera un intercambio importante de tecnología y de exportación e importación.”En el arribo a Israel, Wado de Pedro realizó una visita cultural a Jerusalén, donde recorrió el Muro de los Lamentos, último vestigio en pie del Templo de Jerusalén y lugar sagrado para la religión judía; y el Monte de los Olivos y la Iglesia del Santo Sepulcro, lugares sagrados para el cristianismo.En tanto mañana, en el inicio oficial de la gira, la comitiva se trasladará por la tarde al Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, en donde el ministro de Pedro mantendrá reuniones con el director de la División Político - Estratégica, Aron Bar; y con el embajador Jonathan Peled, vicedirector para América Latina en la cancillería israelí; entre otros altos funcionarios de ese país. También durante la tarde, el titular de la cartera de Interior mantendrá una reunión con el presidente de la Federación de los Gobiernos Locales en Israel, Haim Bibas.En horas de la mañana la comitiva realizará una visita al Centro Mundial de Conmemoración de la Shoá Yad Vashem, constituido en memoria de las víctimas del Holocausto. Es el principal Museo del Holocausto del mundo, frecuentado por líderes mundiales durante sus visitas oficiales al país.La agenda de Wado de Pedro -junto a gobernadoras y gobernadores provinciales y demás funcionarios nacionales- proseguirá con distintas actividades durante toda la próxima semana, todas ellas para interiorizarse en profundidad sobre la experiencia israelí en torno al manejo inteligente del agua.