“Tractorazo”: ruralistas se movilizaron en contra de las políticas del gobierno

Productores agropecuarios realizaron este sábado un "tractorazo" a la Plaza de Mayo, en Buenos Aires, donde al final la protesta pidieron al Gobierno nacional que se anime a "pensar un país con menos impuestos" y que se arregle "con lo que tiene" o que se dedique a otra cosa. En tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, afirmó que cualquier reclamo del sector será atendido y que no se subirán las retenciones a las exportaciones.Al denominado "tractorazo" convocado a través de las redes sociales con la etiqueta #23A, también se le sumaron dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) con consignas políticas "en defensa de la República y la Justicia independiente". Organizaciones como Campo+Ciudad y otras de las provincias impulsan esta protesta, aunque las entidades que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar de la convocatoria."Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa", advirtieron los productores en una proclama que fue leída en la mítica plaza que se encuentra a metros de la Casa Rosada.Luego de una movilizaciones de varias horas, que incluyó el arribo de ruralistas con tractores, puntualizaron: "No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima"."Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones… padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor", subrayaron.En ese marco, los ruralistas precisaron: "La receta del socialismo (y su muleto el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado"."Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables", alertaron.Los productores agropecuarios aseguraron que no son "ciegos" y reconocieron que "las necesidades existen", pero aclararon: "Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo"."Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva", apuntaron.En esa línea, afirmaron que son "responsables" por "haber tolerado estos disparates", y ampliaron: "Son responsables también muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos"."Basta de mentiras… Basta de fronteras que son un colador… Basta de entregar nuestro Mar Austral a la depredación… Basta de soltar presos y perseguir policías… Basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas… Basta de vándalos y usurpadores… Basta de opresión impositiva… Basta de sarasa", exhortaron.Por último, reiteraron: "Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa".