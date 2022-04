Provincia avanza en gestiones que faciliten funcionamiento de granjas avícolas

Entre las gestiones se trabajó la posibilidad de desbloquear el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) -otorgado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa)-, a quienes tengan los certificados de aptitud ambiental vencidos y en trámite, para así no frenar la fluidez laboral a estos integrados y/o empresas.



Además se conformará una comisión técnica de trabajo para avanzar en la redacción de una norma que permita agilizar de manera eficiente la obtención del certificado de Aptitud Ambiental para las granjas avícolas.



En este marco, el secretario de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, indicó: “Estamos trabajando articuladamente entre el Ministerio de Producción -a través de las Secretarías de Ambiente y Agricultura y Ganadería-, junto al Senasa, para simplificar de algún modo y hacer más eficiente y expeditivo el trámite de habilitación de las granjas avícolas, teniendo en cuenta la cuestión ambiental”.



“Para esto, conformamos una comisión de trabajo de técnicos y abogados que estarán abocados a la redacción de una nueva norma que facilite a los productores avícolas el adecuado funcionamiento de sus granjas”, señaló Amavet.



Por su parte, la secretaria de Ambiente, Daniela García, señaló “El gobierno provincial trabaja con Senasa en mecanismos que agilicen la obtención de los certificados para las granjas avícolas y de esa manera atender una demanda del sector para evitar pérdidas de capital”.



Asimismo García resaltó que “la idea es que dicho certificado no esté atado únicamente a lo ambiental, sino que haya instancias intermedias que permitan a los productores, que están en trámite de renovación del certificado ambiental en la Secretaría de Ambiente, a que puedan seguir operando con las granjas avícolas.



Y agregó: “Esto es muy importante ya que la producción avícola, a diferencia de otras actividades, requiere rapidez en la ejecución de la certificación. De lo contrario no pueden seguir produciendo en sus granjas, ocasionando pérdida de capital para el productor”, expresó Daniela García.

Participaron de la reunión de trabajo, los secretarios de Agricultura y Ganadería, Lucio Amavet, de Ambiente, Daniela García; el director general de Producción Animal, Exequiel Horacio Alvarenque; el director de Avicultura y Porcinos, Daniel Bujía; el director de Gestión de la Secretaría de Ambiente, Alcides Alanís; y autoridades del Senasa, Maximiliano Villone; Lorena Perret y Cristian Gómez.