Presentan el espacio "Compromiso", una propuesta competitiva para Paraná

Actividades

Referentes identificados con la UCR, el Peronismo y el Vecinalismo, junto a ciudadanos independientes, conformaron en una reunión realizada en el comité radical, el espacio político al que denominaron "Compromiso", con un proyecto alternativo a las estructuras tradicionales para llegar al gobierno municipal de Paraná.Al hacer uso de la palabra en el encuentro, el referente del espacio Ricardo Gutiérrez, resaltó la conformación de esta nueva estructura en la capital entrerriana "con una participación de vecinos con identificación partidaria en algunos casos, pero también por ciudadanos independientes dispuestos a asumir el compromiso de militar en política para proponer una forma diferente de gestionar en el marco del municipio paranaense", dijo"Tenemos que consolidar una propuesta para Paraná y estamos muy contentos con esta conformación de 'Compromiso' y en verdad se superaron nuestras expectativas con una gran mayoría de gente que nunca militó en política y que, como muchos, están cansados de que no se resuelvan los problemas del común de los ciudadanos tanto en el país como en la provincia y en la ciudad", remarcó.Gutiérrez refirió en ese sentido a la falta de oportunidades de trabajo, a la falta de sensibilidad social de los gobernantes y a las malas administraciones a partir de no tener un plan de gobierno en particular para el lugar donde vivimos, de allí que entendemos y así lo han entendido quienes se han sumado a esta propuesta, que la única forma de que las cosas cambien es participando, tener dirigentes que defiendan los intereses de la gente, comprometidos con cambiar las cosas y con estar cotidianamente con los vecinos de cada barrio".Dentro de las actividades programadas "queremos encarar por supuesto la política con activa participación para consolidar un candidato fuerte, un plan de gobierno pensando en el año 2023 pero, también de manera inmediata, trabajar en aquellas acciones que ayuden a los sectores más vulnerables por eso es que se decidió la apertura del primer merendero en los próximos días con una comisión de trabajo que será llevada adelante por Marcelo Brunetti", detalló Gutiérrez.Mencionó asimismo la creación de un Ropero Comunitario "para aportar en especial ante la época invernal que se avecina y es por eso que convocamos a vecinos de Paraná, empresarios y comerciantes a trabajar juntos en esta iniciativa tendiente a ayudar a la gente que más lo necesita"Dijo que electoralmente "apuntamos a ganar la provincia de Entre Ríos y terminar con estas décadas en las que gobernó un mismo signo político de allí que apoyaremos al mejor candidato de Juntos por el Cambio para consolidar una propuesta fuerte y con ideas y un plan de trabajo para ofrecer a la ciudadanía en el 2023, pero para eso tenemos tiempo. Este no es momento de largar ninguna candidatura ni hablar de candidaturas, pero es tiempo de construir y contar a la gente lo que queremos lograr"Quien también acompañó la presentación de 'Compromiso" fue el ex intendente de la ciudad de Villa Elisa y ex presidente de la UCR de Entre Ríos, Leandro Arribalzaga, quien saludó esta iniciativa a la vez que felicitó el impulso que le dio Ricardo Gutiérrez a este nuevo espacio. "Es un hombre comprometido con el trabajo en equipo, que sabe de gestión municipal, que tuvo activa participación en el Foro de Intendentes de Cambiemos y a quien, por su responsabilidad, por su trabajo y por su compromiso militante en pos de una transformación, lo veo como un buen candidato del radicalismo en la ciudad de Paraná", sostuvo.