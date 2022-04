UPCN pidió “urgente convocatoria a paritarias sectoriales” de Comedores y Copnaf

Mediante una nota, UPCN transmitió a la Ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira, la preocupación por "la demora en convocar a las paritarias sectoriales para dar continuidad a conversaciones iniciadas el año pasado".En el escrito que firma la Secretaria Gremial, Carina Domínguez, se recuerda que "hay varios temas que corresponden a Comedores Escolares y Copnaf", en particular, "la creación de comisiones de suplentes para regular y ordenar el ingreso a la Administración Pública".La dirigente señala incluso que se había tomado como referencia la normativa de Salud y advierte que "hoy la única vía de incorporación de personal a esos dos sectores es la decisión política sin igualar oportunidades entre los postulantes teniendo en cuenta su perfil y antecedentes".Al respecto, sostiene que "el ingreso en estos sectores considerados críticos, debería tener no solo un mecanismo claro sino también requisitos específicos de acuerdo al perfil para ocupar el puesto de trabajo. Este es sin dudas, el primer paso de la carrera administrativa, por eso solicitamos que tome urgente intervención el Ministerio y que gestione la pronta convocatoria para tratar estos temas. De otro modo, pensaríamos que es el propio ministerio el que está impidiendo avanzar en las comisiones de suplentes", expresa.UPCN, tal como lo menciona la nota, ya ha solicitado a la Secretaría de Trabajo que realice la convocatoria, pero no ha habido respuesta, "lo que nos hace pensar que no existe interés para abordar esta propuesta que los gremios llevamos a la mesa paritaria sectorial".La organización gremial hace un “fuerte cuestionamiento a la falta de convocatoria sin explicación y en absoluto silencio" en la nota remitida a la ministra Paira.