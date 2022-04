Fernández y las elecciones 2023: "un carajo estamos perdidos"

El Presidente encabezó un acto en José C. Paz y alentó a los militantes a estar convencidos en ganar los comicios del año que viene. "Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender", enfatizó.



El presidente Alberto Fernández dio una clase en la Universidad Nacional de José C. Paz (Unpaz) y luego participó de un encuentro con la militancia justicialista, donde afirmó que "un carajo estamos perdidos", tras apuntar contra quienes "quieren hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos".



"Cada uno sabe lo que tiene que hacer y sabe qué intereses tiene que defender, por lo tanto necesito de todos y cada uno de ustedes que estén convencidos, y los que quieren hacerles creer que en el 2023 estamos perdidos, ¡un carajo estamos perdidos!", expresó el Jefe de Estado en un encuentro con militantes del Partido Justicialista, al cual fue invitado y acompañado por el intendente local Mario Ishii, según quedó registrado en un video difundido en redes sociales.



Por la tarde, el mandatario se había dirigido a esa ciudad bonaerense para dar una clase de Derecho Penal General y Especial que tenía programada la semana anterior y que tuvo que posponer debido al nacimiento de su hijo Francisco.



"Hoy di una clase en la querida Universidad Nacional de José C. Paz. Feliz de conocer a las y los estudiantes de la materia Derecho Penal General y Especial. Agradezco a cada uno de ellos. Su compromiso reafirma mi vocación por la educación pública", escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter una vez concluida su exposición.



Posteriormente, Fernández se encontró con el intendente Ishii y lo acompañó al plenario partidario, donde tomó la palabra y se refirió a las perspectivas del oficialismo para las elecciones presidenciales del año que viene.