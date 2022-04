Aprobaron licencia para intendente imputado por abuso: hubo movilización

El Concejo Deliberante de Gilbert sesionó este miércoles por la noche para decidir sobre su licencia.



Hubo movilización esperando la decisión del Concejo Deliberante

. La fiscal Martina Cedrés precisó que en los últimos días del mes de abril se presentará el recurso de elevación a juicio de la causa”. Mientras tanto, se diligencian otras medidas.“Con cuatro votos positivos el Concejo Deliberante ahasta que se expida la Justicia por la causa judicial en su contra”, detallaCon presencia de mujeres e integrantes de colectivos feministas del departamento Gualeguaychú, junto a sus familiares, las denunciantes permanecieron en el recinto hasta que se produjo la votación del proyecto de resolución que insta a Fabián Constantino a tomar licencia con goce de sueldo del cargo de intendente municipal de Gilbert.” aseveró auna de las denunciantes. “”, agregó con fuerte congoja la mujer que participó de la movilización.En cuanto al proyecto, votaron a favor los concejales de Juntos por el Cambio que ingresaron el pedido, sumando el voto de dos concejales justicialistas. Se abstuvieron tres mujeres concejales: una de la oposición y dos del oficialismo. María Luján es una de las denunciantes . El lunes, en diálogo con el programa Quién Dice Qué que se emite por Elonce, detalló que ella fue la primera que dio “a conocer estos hechos” por parte del intendente de esa localidad, y “cuando se hizo público surgieron muchísimas denuncias más”.“Son agravadas tres y el resto quedó como testimoniales en la causa, ya que en la ley no están tipificadas como abuso”, mencionó la mujer.Relató aque fue empleada del municipio en el área de prensa. “Cuando empecé a vivir lo peor fue a comienzos de 2021. En marzo saqué una licencia; ya había tenido antes algunas situaciones feas, pero volvía a trabajar después. No era mi intención denunciar, simplemente quería que se diera cuenta lo que estaba viviendo. Tenía mucho estrés, ataques de pánico y demás. Cuando volví (de la licencia) pensé que iba a terminar ahí la situación, porque necesito trabajar. Tengo un nene. Me encontré viviendo una situación doblemente peor. Luego saqué licencia hasta el día que me dejó sin trabajo”, dijo.“Pedí ayuda a una compañera que trabaja en Desarrollo Social; pensé que podían ayudarme a sacarme de ahí y no sucedió”, agregó.“Hemos vivido situaciones muy feas, algunas hemos denunciado. En mi caso, me tiraron un auto encima cuando iba con mi familia. Lo hizo una persona del municipio. Anteriormente a esto, me seguían, me sacaban fotos”. Dijo que esta persona que “la hostigaba”, es “muy relacionado con el intendente”.