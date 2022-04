Bordet dijo que la provincia "une lazos para revalorizar el patrimonio cultural"

Provincia más francesa

Antes de la ceremonia, junto al intendente Alfredo Francolini, participaron de una visita guiada en el Castillo San Carlos. También participó el director del museo, Cesar Tizoco; y la presidenta de la Fundación Iapser, Mariel Ávila.Allí, el gobernador agradeció a la embajadora de Francia en Argentina "por estar hoy aquí en la ciudad de Concordia. En esta oportunidad para estar en la inauguración de lo que va hacer la Alianza Francesa en la sede de Concordia, que era algo muy importante porque hacía muchos años que había dejado de funcionar en Concordia", expresó el mandatario.En ese marco, recordó que "habíamos gestionado hace algunos años atrás cuando estaba en la intendencia la posibilidad de que se dependa de Concepción del Uruguay y seguir funcionando. Y ahora poder ser sede nuevamente es una gran oportunidad por lo que representa el aprendizaje del idioma francés para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, y para quien quiera incursionar en el apasionante aprendizaje de un idioma extranjero que en este caso es el francés, es una gran oportunidad”, señaló.Asimismo, valoró la oportunidad de compartir el acto “con personas que conozco de toda la vida y hacerlo con la embajadora Claudia Scherer-Effosse y el intendente Alfredo Francolini, la verdad que es un gusto. Son de las cosas lindas que tiene la gestión", aseguró.El gobernador recordó que "Entre Ríos es una provincia que se ha caracterizado por recibir múltiples corrientes de inmigrantes que le han dado un carácter multicultural, de desarrollo productivo a través de distintas colonias y la inmigración francesa ha sido una parte importante en ese proceso".Acotó que la segunda colonia de inmigrantes que se fundó en Argentina es la Colonia San José en Entre Ríos y la primera fue Esperanza en Santa Fe. "En 1857 por disposición del general Urquiza que era presidente de la Confederación decide fomentar la inmigración, Alejo Peyret fue quien diseñó y contrató las familias para que vengan a estas tierras".Agregó que desde que estaba en la intendencia de Concordia “siempre fomentamos la discusión de distintos idiomas y habíamos apoyado mucho a la academia Dante Alighieri para que pueda funcionar y llevar adelante sus actividades". Así, "un día con un grupo de amigos nos planteamos que porque así como la Dante funcionaba no podíamos reactivar y volver a tener la Alianza Francesa en Concordia".En este sentido, detalló que "nos pusimos a hacer gestiones, el embajador que estuvo en esa época nos ayudó mucho junto con quien era el coordinador y la única posibilidad era ser antena de la Concepción del Uruguay, a quien quiero agradecerle porque con toda la mejor predisposición dispusieron de que podamos funcionar en Concordia".Valoró que "es importante poder difundir todo lo que culturalmente podemos llevar adelante con el aprendizaje de distintos idiomas". Y aseguró que "las sociedades de hoy demandan conocimiento. En el futuro el principal capital humano que van a tener las personas es el conocimiento, el saber idiomas es parte de ese capital humano".Destacó además, que “conversábamos con la embajadora, que ahora que la pandemia nos permite la presencialidad, poder tener una devolución de esta visita en la Embajada en Buenos Aires”. Y en ese marco, comentó que “también está previsto que vayan empresarios entrerrianos a la SIAL de París, que es una de las ferias de alimentos más importantes del mundo, ahí van productores de carne aviar, cítricos y porcinos, acompañados por el gobierno”.“Es muy importante en todo sentido el hecho de poder tener hoy este encuentro”, valoró Bordet, y agregó: “Poder avanzar en esto tan importante para la ciudad de Concordia, que es revalorizar el patrimonio cultural, histórico con el Castillo San Carlos, y con la Alianza Francesa poder seguir generando el desarrollo del idioma para los vecinos de la ciudad que quieran acercarse y poder hacerlo con una institución que es reconocida mundialmente”.Del acto también participaron el presidente del Comité Alianza Francesa, Mariano Echavarria y el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.La embajadora de Francia, Claudia Scherer-Effosse, dijo que recorrió "una parte muy cultural que une Entre Ríos con Francia que es el Castillo San Carlos y lindísima historia de Antoine de Saint-Exupery".Resaltó que "es lindísimo ver otra Alianza Francesa que se agrega a una red muy importante", y agregó que "Argentina es el segundo país en el mundo por el número de Alianzas Francesas, es importantísimo eso, y es un testimonio del apego para Francia de muchos argentinos".Hizo mención a que la Alianza Francesa estaba presente durante décadas en Concordia y "volvió a renacer en 2015 gracias a la voluntad del gobernador Gustavo Bordet, cuando era intendente de Concordia".Subrayó que "Entre Ríos es quizás la provincia más francesa de todas, porque no hay muchas provincias que tienen un gobernador con dos ascendentes franceses, que lleva un apellido completamente francés, así que yo tenía que venir sí o sí a Entre Ríos".Por último, agradeció al gobernador Bordet y al intendente Francolini, "por su apoyo concreto a la Alianza Francesa a través de convenios que permiten seguir estrechando lazos de amistad, colaboración y desarrollando proyectos culturales al servicio de los habitantes de la ciudad".Por su parte el intendente de Concordia, Alfredo Francolini, opinó sobre la visita de la embajadora francesa y dijo que "nos enorgullece que nos esté visitando, para nosotros fue muy importante que junto con el gobernador, la embajadora haya recorrido con nosotros el Castillo (San Carlos) un lazo cultural muy importante que tenemos con Francia”.En la oportunidad la Alianza Francesa de Concordia fue reconocida oficialmente como asociación civil; formando parte de la red mundial, en ese marco, Francolini, felicitó a su presidente, Mariano Echavarría, "por esta oficialización de que integre la red de la Alianza Francesa, para la ciudad es muy importante".Por su parte el presidente del Comité Alianza Francesa, Mariano Echavarría, dio la bienvenida y agradeció la presencia del gobernador Gustavo Bordet, la embajadora de Francia, al intendente de Concordia, y a las distintas autoridades presentes "para compartir la oficialización de la Alianza Francesa después de seis o siete años funcionando como antena de la Alianza Francesa de Concepción del Uruguay”.En ese marco, agradeció a Gustavo Bordet, quien en 2015 era intendente municipal, ya que por su iniciativa se pudieron hacer las gestiones para continuar la Alianza, con el apoyo de la municipalidad de Concordia, la cual había cerrado años atrás . "Es así, que en el año 2016 empezó a funcionar como antena de la Alianza Francesa de Concepción del Uruguay. Se iniciaron los trámites para poder oficializarla. Cumplido todos los pasos para la oficialización se recibió la aprobación para funcionar como filial independiente", expresó.También, agradeció a la Alianza Francesa de Concepción del Uruguay que le permitió funcionar como antena.Vale recordar, que luego de siete años de actividad como instituto “antena” de la Alianza Francesa de Concepción del Uruguay, la Alianza Francesa de Concordia fue reconocida oficialmente como asociación civil, pasando a formar parte de la red mundial, integrada por 832 sedes ubicadas en 131 países con más de 474 mil alumnos en todo el mundo.Las Alianzas Francesas son asociaciones sin fines de lucro cuya misión es la difusión de la lengua y culturas francesa y francófonas.Es el único centro cultural y de enseñanza de lengua francesa avalado por el gobierno francés y la única entidad autorizada para la toma de exámenes internacionales DELF/DALF por el Ministerio de Educación de Francia.En Argentina existen ahora 54 Alianzas que albergan a más 14.000 alumnos diferentes por año, conformando así una red que es considerada una de las más extensas y antiguas del mundo.