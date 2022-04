De Angeli pidió iniciar el proceso para sancionar al juez federal Daniel Alonso

Atento a lo que dijo la Corte Suprema, decidí solicitar que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto e inicie el proceso para sancionar la conducta del juez Alonso. Como senador entrerriano no puedo quedarme de brazos cruzados ante lo sucedido. pic.twitter.com/41VG20k4z7 — Alfredo de Angeli (@alfredodeangeli) April 20, 2022

El senador nacional por Entre Ríos de Juntos por el Cambio publicó, este miércoles por la tarde, un hilo en la red social Twitter en el que comparte la denuncia formal, dirigida al Presidente del Consejo de la Magistratura, Doctor Horacio Rosetti, contra el titular del Juzgado Federal N°2 de Paraná, magistrado Daniel Alonso, por "mal desempeño y arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones".Además, solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación de este Consejo de la Magistratura que "disponga la apertura del procedimiento de remoción del juez denunciado, ordene su suspensión y, en su caso, formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento".El juez Alonso había dictado una medida precautelar a pedido del diputado del Frente de Todos Marcelo Casaretto y había intentado frenar la ejecución de la sentencia de la Corte para normalizar el Consejo de la Magistratura. El magistrado había dicho que el Congreso no podía enviar a sus representantes el Consejo porque primero debía mandar un informe y estudiar si correspondía o no, ignorando la sentencia de la Corte que había ordenado normalizar el cuerpo."Atento a lo que dijo la Corte Suprema, decidí solicitar que el Consejo de la Magistratura tome cartas en el asunto e inicie el proceso para sancionar la conducta del juez Alonso. Como senador entrerriano no puedo quedarme de brazos cruzados ante lo sucedido", expresó el entrerriano en la red social.