Invertirán más de $100 millones para refaccionar 12 escuelas entrerrianas

Política Bordet viajará a Israel para interiorizarse sobre tecnologías de riego

El gobernador Gustavo Bordet encabezó, este miércoles, la apertura de sobre para refaccionar 12 establecimientos educativos de los departamentos Paraná, Concordia, Colón, Uruguay y Tala por una cifra que supera los 100 millones de pesos; y luego firmó cinco convenios con cinco municipios para pavimentar cuadras dentro de la traza urbana, lo que suma a los nueve con los que acordó la semana pasada. “Atendemos distintos frentes de obras, como la educación con refacciones de escuelas y lo que tiene que ver con la mejor calidad de vida de vecinos en distintos lugares de la provincia porque, con un convenio de apoyo mutuo, se posibilita la realización de obras que, por su magnitud, no podrían asumirlas los municipios”, fundamentó el mandatario provincial aEn la oportunidad, anunció que “están listas las licitaciones para las construcciones de nuevos edificios en varias escuelas más”, entre los que mencionó, “seis para escuelas técnicas”. “Se hace un paquete con varias escuelas y a través de un proceso licitatorio se facilitan los trámites administrativos”, explicó.“Esto es lo que nos planteamos cuando hablamos de mejorar la calidad educativa, no es solo mejorar el salario de nuestros docentes, sino también, mejorar la estructura educativa para que toda la comunidad educativa esté en un ámbito propicio donde desarrollar sus tareas educativas”, argumentó el gobernador.El objetivo de la misión institucional del gobierno nacional a Israel es la de conocer las tecnologías en riego de precisión y el tratamiento y conservación del agua. “Hay sistemas que trabajamos en la producción de arándano, que sí o sí necesitan riego artificial, e incursionamos en otros sistemas de riego para otros cultivos, como el de citrus que está en fase de aplicación, para poder extenderlo para no depender de las situaciones climáticas”, explicó el gobernador. Y agregó: “Desarrollar nuevos métodos favorece el desarrollo y es una buena oportunidad para generar vínculos y contactos a fin de poder llegar con mejor calidad a desarrollar los sistemas de producción entrerrianos”.