Avanza en el Senado el proyecto para pagarle al FMI con dólares fugados

En un plenario de comisiones, el Senado continuó con el debate del proyecto presentado por el Frente de Todos para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dólares de argentinos en el exterior no declarados.



La reunión se llevó a cabo con la participación de distintos expositores, mientras que el senador oficialista Oscar Parrilli adelantó que este miércoles se volverán a reunir y buscarán que el proyecto obtenga dictamen.



Los invitados de este martes fueron Pablo Manzanelli, doctor en Ciencias Sociales; Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista; Jimena La Torre, abogada especialista en impuestos y consejera electa en el Consejo de la Magistratura; y Andrés Edelstein, contador público y vicepresidente de la Comisión de Estudios Tributarios del Consejo de Ciencias Económicas de CABA.



Existen dos proyectos analizados, uno de los cuales prevé la creación de un fideicomiso formado por el aporte del 20% de los bienes de argentinos en el exterior no declarados, mientras que el otro es una iniciativa que reforma la Ley de Entidades Financieras para actualizar y modificar las excepciones en materia de secreto bancario, bursátil y fiscal.



La idea es que el Estado pueda detectar las cuentas radicadas por argentinos en el extranjero que no están declaradas en el fisco.



Por su parte, los senadores de JxC Alfredo Cornejo, Luis Juez, Pablo Torello y Humberto Schiavoni solicitaron el giro a la Comisión de Asuntos Constitucionales para que se expida sobre la constitucionalidad respecto de la Cámara de origen, toda vez que el art. 52 de la C.N. establece en forma taxativa que la creación de tributos debe ser iniciada exclusivamente por la Cámara de Diputados de la Nación.



El primero en exponer fue Pablo Manzanelli, quien hizo hincapié en "indagar sobre la crisis de la deuda que se heredó del gobierno anterior" y consideró que "calificarla como la crisis de la deuda no remite a un juicio personal, sino que es algo que se decretó en dos oportunidades durante el gobierno anterior".



"Entre diciembre del 2015 donde teníamos una economía desendeudada desde el punto de vista del crédito en moneda extranjera y diciembre del 2019 en el que solo mediaron cuatro años, se produjo un ciclo de endeudamiento inédito que dinamitaron a la economía argentina y la solvencia financiera", prosiguió.



"El proyecto vincula dos aspectos como la deuda y la fuga, aunque hasta acá una porción de la fuga de capitales", destacó Manzanelli y aclaró: "La fuga de capitales conceptualmente es excedente económico que se extrae del circuito y sistema económico, que no se consume ni se invierte y tampoco se deposita en el sistema financiero local".



Andrés Edelstein se refirió a la finalidad para la que se constituye el Fondo a la que consideró "válida y tiene que ver con una decisión política que puede ser que tenga racionalidad financiera y económica en la mediad que sea posible para cancelar deuda".



En su exposición, el abogado Eduardo Barcesat abordó los aspectos jurídicos del proyecto fundamentalmente buscando los soportes constitucionales y convencionales sobre los cuales "puede apoyarse".



"Corresponde nombrar al preámbulo cuando dice 'promover al bienestar general' creo que la idea es resolver la deuda y la fuga de capitales, son dos objetivos que están enlazados y cuanto se haga en pro de ello debe meritar nuestros consensos", destacó.



Y cerró: "Hay que reducir el peso de la deuda externa que agobia a los países del continente americano".



Ámbito.com