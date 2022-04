Guzmán se reúne el viernes con la titular del FMI

Luego de la jornada de anuncios en Casa Rosada, el ministro de Economía, Martín Guzmán, viajó a Estados Unidos para participar de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional. El titular del Palacio de Hacienda ya se encuentra en Washington, donde se reunirá este viernes con la directora gerente del organismo multilateral, Kristalina Georgieva. Con las metas cumplidas durante el primer trimestre, Argentina llega a la primera revisión sin necesidad de recalibrar el programa en lo inmediato.



En el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, el FMI alertó por un menor crecimiento global producto de la guerra. Sin embargo, mejoró el pronóstico para Argentina con respecto a la evaluación del mes de enero. Estimó un alza de 4% en la actividad, cuando a comienzos del año había calculado un 3%. En octubre de 2021, la estimación de crecimiento había sido del 2,5%, por lo que en los últimos seis meses la mejora en la proyección fue de 1,5%.



El dato del 4% para el repunte en la actividad también está reflejado en el programa de Facilidades Extendidas que Argentina firmó con el Fondo, cuya primera revisión está prevista para el 10 de mayo. La expectativa oficial es que se superará sin inconvenientes: “En el primer trimestre cumplimos con las metas en el plano fiscal, monetario y de acumulación de reservas. Metas que más allá de estar en el programa son las que se trazaron para el plan económico del gobierno”, sintetizaron desde el Ministerio de Economía a Ámbito.



De cara a la reunión que Guzmán sostendrá el viernes con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, no se espera un planteo de cambios profundos en las metas acordadas. “La política económica que se ha ejecutado está alineada con lo que se había planeado, eso contribuye a la estabilidad y a garantizar una continuidad de la recuperación económica”, sostienen en el entorno del Ministro.



Con este escenario, las fuentes consultadas por Ámbito reconocen que producto del contexto internacional “en el futuro puede haber contingencias, el marco macroeconómico siempre se va revisando: actividad económica, inflación y demás variables, pero todo lo planteado para el primer trimestre está cumplido”. Destacan además, que las medidas para fortalecer los ingresos se pueden financiar por el crecimiento de la recaudación. Señalan en ese sentido que el déficit fiscal del primer trimestre fue sólo del 0,25% del PBI.



Como anticipó este medio, la agenda del ministro en Washington incluirá reuniones bilaterales. Está previsto que tenga una serie de encuentros con representantes de áreas económicas de los gobiernos de Alemania, Indonesia, España, Italia y Sudáfrica. También dialogará con funcionarios del Banco Mundial.



La reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional se da días después de que el propio organismo confirmara la creación de un nuevo Fondo de Resiliencia para fortalecer la situación financiera de los países de ingresos bajos y medios. El dato no es menor, puesto que Guzmán fue uno de los impulsores de la iniciativa. Por medio de este instrumento se canalizarían unos u$s 45.000 millones, de los cuales u$s 1.300 millones podrían llegar al país.



La expectativa está puesta en que la herramienta también dé paso a la creación de una nueva línea de crédito. Esta incluiría mayores plazos y un período de gracia más extenso, lo que le permitiría a Argentina refinanciar parte de la deuda que sostiene con el organismo por más de u$s 45.000 millones con mayor holgura.