Clavenzani: "Trabajamos para generar movimiento turístico todo el año en Paraná"

Durante la Semana Santa, Paraná obtuvo un promedio de ocupación del 95% en sus plazas hoteleras.Según un informe estadístico, dado a conocer por el Municipio, se estima que el movimiento económico generado por el turismo en la Capital Entrerriana, fue de $89.199.407.Al respecto, Agustín Clavenzani, Subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Paraná, dijo a, de, que “el trabajo que estamos haciendo comienza a dar frutos. Semana Santa es un fin de semana especial, pero los mismos paranaenses percibieron la gran cantidad de turistas que había en la ciudad porque participaron de las actividades que propusimos. Es un orgullo que cada vez más gente elija nuestra ciudad”.Muchos, denominados “excursionistas”, optaron por venir a pasar el día a la capital entrerriana. “Es una ciudad que comunica bien y que, en paralelo, trabaja en la remodelación del microcentro, tendremos un shopping nuevo, las propuestas culturales atraen. Paraná genera mucho como capital, viene gente del interior de la provincia por un día, pero muchos de Santa Fe”, dijo.Destacó que “artesanos y feriantes quizás antes esperaban estas fechas para irse a trabajar a otro destino, pero ahora eligieron Paraná y les fue muy bien”.Según una encuesta que realizó el municipio entre los turistas, “el 95% dijo que volvería a visitar la ciudad y eso es muy positivo. Antes, generalmente, los visitantes de Paraná eran de Santa Fe, Rafaela, Santo Tomé y Rosario. Hoy en día el 30% es de Capital Federal, en segundo término, Santa Fe, Córdoba y un 8% de extranjeros, de uruguayos. En turismo en Paraná es real”.“Semana Santa es un clásico, pero la virtud de haber sumado dos nuevos atractivos, sumando el río, la naturaleza y la aventura, fue fantástico. La historia, el arte y la cultura es algo que siempre se puede disfrutar en Paraná”, dijo.Asimismo, señaló que “estamos trabajando en la conformación de un Observatorio que nos permita tener datos todo el año. Queremos saber qué pasa en otros meses, con otros feriados o fines de semana no tradicionales. Queremos ver cómo romper el turismo de estacionalidad en determinados momentos del año, donde necesitamos levantar la ocupación hotelera. El turista de Buenos Aires, Rosario o Córdoba viene cuando tiene tiempo, en fines de semanas largos o vacaciones. Nosotros queremos trabajar también para generar movimiento turístico y económico en otros momentos del año. Lo haremos con el deporte, con el turismo de reuniones, congresos nacionales y otras actividades”.Comentó que “estamos trabajando para fomentar la inversión privada. Para eso necesitamos datos del Observatorio que crearemos, compararemos con otros años. Esto nos permitirá darnos cuenta de qué servicios hay que mejorar y promover la inversión. A Paraná, a mi criterio, le falta sumar hotelería. La gastronomía viene en auge, pero no vive del turismo, encuentra un plus cuando viene el turista a la ciudad. Los paranaenses salen a tomar algo, a cenar, a almorzar, son propuestas que hay que sostener”.“El turista busca buena gastronomía y hotelería, pero quiere saber qué pasa en la ciudad en materia cultural y ribereña. Puerto Sánchez es Paraná, es nuestra identidad, nuestra cultura. Puerto Sánchez es una vidriera para mostrar lo mejor de lo nuestro. Participaron músicos y se generó un lindo festival. El turista quiere conocer esos aspectos reales de los destinos”, finalizó.