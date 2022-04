"Queremos pedirle a los que han tenido ganancia extraordinaria que contribuyan"

Proyecto de renta inesperada

Qué criterios se trazarán

Además en un acto en Casa Rosada anunció la convocatoria a los sectores productivos para avanzar con el proyecto de renta impensada.“Queremos pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria que contribuyan a generar más equidad en el desarrollo argentino”, sostuvo el jefe de Estado. “Necesitamos que los que han ganado dinero que no tenían previsto, que colaboren con su aporte. Y ayudar a los más postergados”, completó.El ministro de Economía, Martín Guzmán detalló que buscarán consensuar un criterio para aplicar la alícuota.El Gobierno nacional comenzará a discutir en los próximos días con empresarios y sindicatos el proyecto de renta inesperada con el que busca redistribuir las ganancias extraordinarias obtenidas por las empresas a partir del shock generado por la guerra entre Rusia y Ucrania. El objetivo es consensuar criterios.Durante el anuncio de beneficios para trabajadores informales realizado junto al presidente Alberto Fernández, el titular de Hacienda señaló que “se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar, de un desarrollo equitativo, de la pobreza infantil y mayor inclusión social”.Para ello, en las próximas semanas el Gobierno citará a representantes de los sectores empresariales, laborales y políticos para trabajar “en la construcción de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada que no es producto de inversiones adicionales sino el shock de la guerra”, adelantó Guzmán.De acuerdo a las palabras del ministro, las discusiones se darán en el marco de un borrador en el que ya se encuentran una serie de criterios trazados y que serán puestos a consideración de las partes. A grandes rasgos, se buscará implementar una alícuota sobre el componente de ganancia inesperado.El ministro Guzmán precisó que el criterio “se enfoca en un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos” aunque señaló que eso de por sí “no es una condición única, sino una condición necesaria”.En particular, el titular de la cartera de Economía adelantó que las ganancias netas imponibles reales “deben ser superiores a los $1.000 millones en el año”, lo cual se espera que afecte a una fracción muy pequeña de todo el entramado del país, dejando por fuera al universo de las Pyme. “Para darles una idea – prosiguió -, en 2021 tan solo el 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron (dicha ganancia)”.Además se considerarán otros criterios para la aplicación de la alícuota. Por un lado, la ganancia neta imponible real “tiene que haber aumentado en forma significativa respecto a 2020”, aseguró Guzmán. Y además el resultado ordinario en relación a las ventas (margen de ganancia), también tiene que ser anormalmente elevado.Al mismo tiempo, manifestó que habrá una serie de excepciones para el monto que se aplique, ya que, teniendo en cuenta que el Gobierno busca fomentar la producción, buscarán reducir la alícuota en caso de que los ingresos inesperados se canalicen hacia inversión productiva. Allí “la contribución será menor”, confirmó Guzmán.Según supo Ámbito, los números que el ministro evalúa aplicar en concepto de alícuota extra sería de un 15% por encima del 35% de ganancias.Además, abarcaría a empresas, no personas humanas y sería deducible en caso que las empresas realicen inversiones o tomen personal.