Bordet: “Entre Ríos se consolida como el tercer destino turístico nacional”

El gobernador, Gustavo Bordet, resaltó el éxito turístico de Semana Santa en Entre Ríos y puso como relieve que la provincia se consolida como el tercer destino a nivel nacional.



En diálogo con Elonce, el mandatario resaltó que estos días se presentarán como “un extraordinario fin de semana desde el punto de vista turístico” y manifestó que “las reservas están en niveles prepandemia, lo que habla de que Entre Ríos se consolida como el tercer destino turístico dentro del ámbito nacional”.



Tras reunirse con la nueva secretaria de Turismo, María Laura Saad, puso de relieve “la amplia oferta turística de Entre Ríos, tanto en el corredor del río Uruguay, como el del Paraná, mientras que ciudades que no era turísticas están empezando a serlo”. Enseguida estimó que la ocupación estará “entre el 95 y el 100 por ciento”.



También remarcó que “ingresan muchos turistas desde Uruguay” y dijo que la intención es potenciar todos los fines de semana con la oferta termal “que es un segmento de mucha importancia, por lo que diagramaremos la campaña publicitaria, reforzando el vínculo entre el gobierno provincial y el sector privado, que es clave en un sector que dinamiza la generación de divisas y de empleos”.



El mandatario sostuvo que “habitualmente recorro la provincia de Entre Ríos, también fuera de la gestión de gobernador. Todos saben que me gusta mucho la pesca deportiva y esto es un motivo por el cual alguna escapada me hago. Me gusta mucho disfrutar de la provincia, porque tenemos dos ríos majestuosos y una naturaleza prodigio. Estar en el mano a mano con un vecino, siempre es muy constructivo y se aprende mucho. Aprovecho el tiempo libre para estar en algunos lugares”, al tiempo que expresó que “hay que tener en cuenta la importancia que tiene la Pascua desde el punto de vista religioso, por lo que va mi deseo para todos los entrerrianos y entrerrianos que nos encuentre reunidos en familia y con mucha ventura”. Elonce