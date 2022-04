"Que te pongan una banda y te den el bastón no significa que te den el poder"

En medio de una interna feroz dentro del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció hoy como oradora en la apertura de la decimocuarta sesión plenaria de Eurolat que tuvo tintes de acto político con un duro mensaje que alimenta la tensión."Hoy es un día de muchas emociones porque la última vez que estuve en este magnífico centro cultural fue cuando me tocó inaugurarlo", inició la titular del Senado, tras recordar que el proyecto de puesta en pie del Centro Cultural Kirchner (CCK) inició en 2006, bajo la gestión de Néstor Kirchner y culminó en 2015."Nunca había hablado acá, sé que otros presidentes lo hicieron, pero nosotros que lo inauguramos no y nos tocaba", ironizó la ex mandataria presente en el Auditorio Nacional "La Ballena Azul" en la actividad bajo el lema "Una recuperación económica justa, inclusiva y en paz"."Cristina, Cristina, Cristina corazón, acá tenés los pibes para la liberación", gritaba el auditorio colmado de militantes kirchneristas.La vicepresidenta realizó una fuerte defensa del rol del Estado durante la pandemia de coronavirus, por la construcción de hospitales, la compra de vacunas a través de la negociación con los mercados y frente al avance del liberalismo en todo el mundo."En el mundo durante la pandemia, el sector privado recibió todo tipo de ayuda (financiera, fiscal, crediticia), sin embargo, ante esta otra tragedia que estamos viviendo de una guerra, el mercado nos contesta con que ‘ah, no, no importa, es mi rentabilidad y los demás que revienten’. No vale así, como dicen los chicos: ‘Así no juego más’", reclamó la exmandataria ante la ovación del público que hizo su ingreso de forma modesta."La pandemia vino a reinstalar la idea del Estado porque alguien se ha preguntado lo que hubiera sido de la vida de todos nosotros si los Estados no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con los mercados, con las vacunas para salvarnos y no morirnos nosotros ni nuestros seres queridos", enfatizó Fernández de Kirchner y continuó: "Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante o definitorio en la vida de las personas, o es un necio o es un cínico. Hay de los dos".La vicepresidenta aseguró que uno de los temas centrales del encuentro de los parlamentarios es la marcada desigualdad presente en todo el mundo y aprovechó para afianzar su defensa al sistema capitalista."La gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista que se da en todo el mundo, desde China a Estados unidos, lo conducen las leyes del mercado o las leyes de los estados", afirmó.En medio de una interna caliente en el Frente de Todos, casi sin diálogo con Alberto Fernández, Cristina Kirchner lanzó una frase que alimenta la tensión entre las partes."Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión, la toma y esa decisión es respetada por el conjunto de la sociedad", aseguró Cristina de cara a un auditorio que la interrumpió en reiteradas ocasiones para aplaudirla, y continuó: "Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito es. Pero créanme, lo digo por experiencia... Ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer, pero dejémoslo ahí".Si bien no se trató de una diferencia directa a Alberto Fernández, la crítica bien puede ser adjudicada al jefe de Estado con el que mantiene una relación política. Y es que la ex mandataria criticó la influencia de los mercados y "el poder financiero internacional" sobre los gobiernos, especialmente en el marco de la pandemia."Tengamos en cuenta que cuando se adoptó esta forma de gobernar no existía la luz eléctrica, no existía el auto, ni los celulares ni nada de eso. Miren cómo avanzó el mundo, cómo se fue generando poder por afuera de las instituciones. Hoy nuestras constituciones son reglamentos de de cómo tiene que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial", desarrolló.Y agregó: "El otro poder, el que está afuera, mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional, nada de eso figura en nuestras constituciones. Cuando las sociedades eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes, juzgan a ustedes que están sentados en las bancas, y mucho mucho mucho tampoco se puede hacer".La ceremonia inició con la palabra del copresidente del Componente Latinoamericano Asamblea Eurolat, Oscar Pérez Pineda, quien elogió la presencia de Cristina Kirchner."Usted engalana, usted le da altura a nuestras deliberaciones, usted nos compromete. El pueblo argentino que tanto queremos y tanto la quiere a usted va a guiarnos para que el producto de nuestras reuniones sea totalmente exitoso".A su turno, el copresidente Javi López hizo referencia a los cantos de los militantes en el CCK: "Uno se siente como telonero de los Beatles. Gracias a la presidenta".