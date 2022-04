Bordet realiza tratativas con Nación “para garantizar la provisión de gasoil”

Política María Laura Saad es la nueva secretaria de Turismo de la provincia

El gobernador, Gustavo Bordet, señaló que está “conversando con el gobierno nacional para garantizar la provisión de gasoil para que no afecte la estructura de costos. Hay una complejidad muy grande en el mundo en materia energética, producto del conflicto bélico que todos conocemos. El gobierno nacional está ocupado en resolverlo y garantizar el suministro energético, no solamente en cuanto al gasoil, sino también al gas natural”, subrayó.Por otra parte, el mandatario indicó aque “estamos comenzando una Semana Santa con muy buen nivel de reservas hoteleras, que están entre el 90 y 100 por ciento”. Además, resaltó que con las aperturas de los pasos fronterizos “hay colas para venir a Argentina”, por lo que “nos aprestamos a tener un gran fin de semana de turismo”.Tras confirmar que firmó el decreto de designación de María Laura Saad, expresó que la nueva secretaria de Turismo “conoce la función” porque viene de estar al frente del área en la municipalidad de Concepción del Uruguay. “Tenemos una visión común de trabajar junto al sector público-privado para favorecer las políticas turísticas”, manifestó.Consultado sobre la situación del Frente de Todos, Bordet sostuvo que “lo que me preocupa es resolver los problemas de los entrerrianos. Tenemos una agenda política y de gestión. Nuestro espacio político en Entre Ríos está perfectamente consolidado. Entendemos que en la Nación debe ocurrir lo mismo”.Sobre la visión de la Región Centro, el mandatario dijo que con los gobernadores de Santa Fe, Omar Perotti y de Córdoba, Juan Schiaretti “compartimos una visión de poder generar un pie de equidad entre las provincias y el AMBA, donde hay distribución inequitativa de los subsidios. Esto se refleja, por ejemplo, en un boleto de colectivo que sale 23 pesos en Buenos Aires y acá cuesta 58. Lo mismo ocurre con el agua potable y con las empresas de electricidad”. Reclamó “una visión federal de país con una distribución equitativa de recursos y del presupuesto”.