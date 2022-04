Ley de Alquileres: postura del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos

La Cámara de Diputados de la Nación comenzó el debate de una nueva Ley de Alquileres en la comisión de Legislación General que será tratada en mayo en el recinto, según el cronograma que se definió. La primera jornada de expositores estuvo marcada por gran cantidad de expositores de todo el país que dejaron su mirada sobre el tema.Uno de ellos fue José María Armándola, del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos. Participó del debate de los proyectos que buscan modificar la Ley de Alquileres, a través de zoom.“Entendemos que no hay que cambiar la ley, hay que modificar dos puntos que son los de llevar de tres a dos años como era antes, y volver a la forma de ajustar los alquileres como era antes, que era mucho más beneficioso para ambas partes con la libre contratación”, destacó aDe la misma manera recordó que “a esto lo dijimos desde el primer día en que salió la ley porque hicimos un ejercicio y tomamos un año para atrás, aplicamos el índice que decía la ley y nos daba un 10 o un 12 % arriba de lo que nosotros lo veníamos aplicando. Vamos haciendo el acuerdo de partes, contratos casuísticos, caso por caso. Analizamos los ingresos de uno, la situación del otro, nos ponemos de acuerdo”.“Al inquilino le cuesta cada vez más, porque ha disminuido el poder adquisitivo, y el propietario tiene cada vez menor renta. Pese a la situación de la economía en decadencia, nos poníamos de acuerdo para hacer contratos que no era litigioso”, manifestó Armándola.Y opinó: “Este es un país sumamente inestable, cambiante, ambiguo. Hay una economía sobre la que no se puede proyectar a largo plazo. Les pregunté a los diputados quién es el responsable de que los salarios, sino también lo que ganan los empresarios, los comerciantes, los profesionales, los productores, sea cada vez menos rentable. Ni los propietarios ni los inquilinos son los responsables de la inflación. Si no existiría inflación y existiría rentabilidad en los salarios y en todas las actividades del país, contratar a dos años, a tres, a cinco o diez años, no sería ningún problema”. Y agregó “¿dónde está el problema? Eso es lo que tenemos que pensar”.Al ser consultado puso relevancia en que los contratos “tiene que estar declarados ante la AFIP, es una obligación”.“Todas las provincias hemos pedido que se reduzca de tres años a dos años y que se permita que las partes contraten libremente. Solo eso pedimos, el resto de la ley no está tan mal, hay muchas cosas buenas”, hizo hincapié.Y dejó una reflexión: “Pensemos quién financia la construcción de viviendas para alquilar, el inversor privado. Entre el propietario que es ese inversor, y el inquilino tenemos que ponernos de acuerdo. No son partes enfrentadas, son partes de una misma negociación. Y debemos ver las causas que nos están llevando a esta situación”.