“Es discriminatorio que mujeres tengan que usar polleras y varones, pantalones”

La diputada Mariana Farfán (Bloque Frente Justicialista CREER Entre Ríos), presentó un proyecto de ley para eliminar disposiciones que no respeten la igualdad de género en las escuelas de Entre Ríos.Farfán , con hijos en edad escolar, apuntó a “prácticas en la escuela secundaria y un reclamo de jóvenes respecto a algunas exigencias que había en los acuerdos de convivencia que se contraponían a derechos consagrados, como lo son, la igualdad, la no discriminación, la ley de identidad de género y la libertad de expresión”.Uno de los puntos que Farfán cuestionó de los acuerdos de convivencia, fueron los uniformes que deben llevar los jóvenes y los tildó de "discriminatorios”.“Las mujeres tienen que usar faldas y los varones pantalones y no todas las chicas usan polleras, es una clara discriminación hacia las mujeres porque se les impone y determina sobre su cuerpo a través de mandatos arcaicos”, sostuvo.En este sentido, argumentó que "la Ley de Identidad de Género habla que la vestimenta e indumentaria es una expresión de género y (con los uniformes) hay una lógica binaria en la vestimenta; en este momento se deben reconocer y visibilizar las infancias trans, es por ello que los uniformes deberían ser optativos y no obligatorios”.“Tenemos un DNI no binario, la Ley de Identidad de Género y las leyes de educación que hablan de formar a los estudiantes en los valores de no discriminación y de igualdad de diversidades”, expresó al resaltar que "no debería haber una imposición concreta para un género, sino que debería ser optativo”.Asimismo, detalló que “hay códigos de acuerdos escolares que no permiten que se muestren los tatuajes, cuestionan aros y uso de pircing; porque se aduce que el uso de estos accesorios es indecoroso y es claramente discriminatorio”.“Se debe tener en cuenta que en los acuerdos de convivencia de cada escuela no deben exigirse conductas que violen otros derechos que establecen la ley”, observó Farfán.La legisladora señaló que su proyecto abarcaría a las escuelas públicas y de gestión privada, “hay debates que se tienen que poner sobre la mesa, los jóvenes están reclamando estas cosas y no se puede dejar por fuera los derechos ya consagrados”.