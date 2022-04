AMET reclama devolución de descuentos y la recuperación del 16% perdido en 2020

Política Se abona el primer aumento a docentes por complementaria

La Asociación del Magisterio de la Enseñanza Técnica (AMET) volvió a exigir que se trabaje “en una hoja de ruta para la recuperación del 16% de pérdida del poder adquisitivo del 2020”. También reiteró el pedido al Gobierno provincial para que no aplique más descuentos por paros y para que devuelva los ya efectivizados.El gremio que nuclea a la docencia técnica entrerriana hizo estos reclamos luego de que la Provincia informara que este martes se paga por planilla complementaria el primer tramo del aumento salarial acordado en la paritaria docente. Se trata del 21,21%, correspondiente a los haberes de marzo.Se utiliza la modalidad de pago mediante planilla complementaria debido a que, cuando el acuerdo se cerró, ya se había realizado la liquidación de los haberes de ese mes.Los jubilados, en tanto, percibirán el mismo incremento el 22 de abril.En ese marco, AMET Entre Ríos aprovechó para recordar los puntos irresueltos. “Desde AMET reiteramos el pedido de no realizar los descuentos por días de paro y de devolver los ya efectivizados por el Gobierno”, expresó el gremio.Del mismo modo, pidió “trabajar en una hoja de ruta para la recuperación del 16% de pérdida del poder adquisitivo del 2020”.La recuperación de lo perdido en el año 2020 es un reclamo que el gremio conducido por Andrés Besel planteó desde el primer momento de la negociación paritaria 2022. “Queremos recuperar esos puntos porque es una pérdida directa salarial que sufrimos frente a la inflación”, dijo a APFDigital el secretario adjunto, Carlos Varela, en febrero pasado, en medio de la discusión paritaria.Se trata en rigor de un 16,1%, que surge porque ese año no hubo recomposición salarial mientras que la inflación fue del 36,1%. Al año siguiente los salarios recuperaron un 20%, pero la diferencia de 16,1 puntos sigue sin ser saldada.Finalmente, no fue incluido en la pauta salarial acordada para el 2022, que se abona en tres tramos: 21,21% en marzo, 8,08 % en mayo, y un 16,16% en agosto, con revisión en ese mes. (APF)