Lavagna destacó una "muy buena aceptación" del censo digital en todo el país

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, destacó hoy la "muy buena aceptación" del censo digital en el país y recomendó a quienes opten por esta modalidad no esperar "a último momento" para completar el cuestionario en la web oficial.



"Es la primera vez en la historia de los censos en la Argentina que se pone a disposición de la población esta posibilidad de hacer anticipadamente el censo de forma virtual", señaló Lavagna en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a los canales 12 de Misiones, 10 de Río Negro y 7 de Neuquén.



En este marco, pidió a quienes quieran completar el Censo 2022 de modo digital "que no esperen a último momento" para entrar a la página oficial, a fin de "evitar congestionamientos", y permitir "que todo el mundo pueda acceder a esta herramienta".



El funcionario subrayó el "grado de aceptación muy grande" de la modalidad digital del censo, puesto que "3.900.000 personas aproximadamente ya lo han completado" a nivel país; y estimó que "seguramente esto irá subiendo, sobre todo al llegar el final del periodo que habilitamos, que es hasta el 18 mayo a las 8 de la mañana".



"Hay mucho entusiasmo que voy recogiendo por las provincias", apuntó Lavagna, quien detalló que 73 mil personas ya completaron el censo digital en Neuquén, mientras en la provincia de Río Negro fueron censadas unas 69 mil, y en Misiones participaron cerca de 59 mil.



En este sentido, precisó que "aquellos que decidan hacer el censo digital solo deben completar el censo a través de la página, que es censo.gob.ar", y remarcó que "no hay ni llamados telefónicos, ni envíos de mails solicitando información ni mensajes de textos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por temas también de seguridad".



Asimismo, agregó que desde el Indec están obligados por ley a la protección de los datos personales, y que el secreto estadístico "impide dar a conocer información individual de una persona o empresa".



Además, pidió recordar que "que aquel que decida hacer el censo digital tiene que hacerlo por su hogar y por toda la familia que comprende el hogar"; y el día 18 de mayo, fecha en que "van a pasar las personas censistas por todas las viviendas, se tiene que quedar para poder darle el código del censo (digital)".



"Sepan que los censistas van a ir identificados con una pechera, con un tarjetón con el nombre, el apellido, el número de documento y un número de teléfono donde van a poder validar la identidad de los censistas", puntualizó.



"Ese día se recorrerán todas las viviendas del país", aclaró el director del Indec; y aseguró que quienes no realicen el censo en forma digital "lo podrán realizar de forma presencial, como en los censos anteriores", el 18 de mayo.



Finalmente, Lavagna añadió que en el Censo 2022 "hay novedades en términos de pueblos originarios o indígenas, también sobre afrodescendientes, sobre identidad de género y sobre cómo se hacen las preguntas sobre las relaciones filiales dentro de un grupo familiar".



"Hay muchas incorporaciones para poder mostrar la nueva foto de quiénes somos, cómo estamos y cuáles son nuestras falencias y fortalezas", completó el funcionario; "es un momento donde ejercemos nuestro derecho y nuestra obligación cívica de volver a conocernos".