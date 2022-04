Varisco: "La boleta única es un salto de calidad en el sistema democrático"

Hace unos días, ingresó a la Cámara de Diputados, un proyecto, impulsado por la diputada Lucía Varisco, para implementar la Boleta Única en los procesos electorales para elegir autoridades provinciales, municipales y comunales en Entre Ríos.que “es un proyecto que lo venimos trabajando hace muchos años desde la Juventud Radical. Con nuestro grupo de trabajo tomamos la decisión de que era el momento justo, porque este año no hay elecciones”.“Es un salto de calidad en nuestro sistema democrático. Nuestro sistema electoral necesita una reforma, actualizarse. Permite una igualdad de condiciones con el resto de los partidos, todos los competidores van a estar en el cuarto oscuro, se eliminan algunas mañas del sistema actual de la boleta sábana. No va a haber robo de boletas, muchas veces hubo boletas truchas antes de la elección”, dijo.“Más allá de que cada partido puede poner sus fiscales, el que se proponga para un cargo se asegura estar en el cuarto oscuro. Tampoco no es menor que se mejora la cuestión ambiental, porque no se hacen millones de boletas, sino una por elector. Mejora la competencia”, consideró.Explicó que “uno va a la mesa a votar, le dan una boleta donde están todos los candidatos a un determinado cargo. Todos los candidatos a gobernadores van en una planilla, todos los candidatos a intendentes a otra y así. Uno marca con su birome al que quiere”.