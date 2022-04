Frigerio: “Los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en 4 o 5 cosas”

Política Frigerio propone eximir de Bienes Personales a propiedades en alquiler

Extensión de horario en las escuelas

Las coincidencias con Milei

El diputado nacional Rogelio Frigerio (Juntos por el Cambio-Entre Ríos), en diálogo con Quién Dice Qué, entendió que “parte de los problemas de la Argentina” pasan “porque los dirigentes políticos tienen una agenda divorciada de la agenda de la gente que, en lo último que piensan es en una elección. Piensan en cómo llegar a fin de mes, en cómo conseguir un trabajo, en cómo hacer para que los hijos no se vayan del país o de la provincia, en cómo hacer para que se eduquen preparándose para los desafíos del trabajo del SXXI”.Se trabaja a nivel nacional para avanzar en la extensión horaria de la escuela primaria.Consultado sobre esto, Frigerio remarcó: “Creo que hay que extenderlo todo lo posible, primero para compensar lo que se perdió por la pandemia, y después porque los desafíos de la educación del S XXI exigen otra formación para nuestros jóvenes, debemos ofrecerle otra cosa que los motive a continuar en la escuela formal. El 50 % de los jóvenes entrerrianos no termina el secundario, ahí es donde más tenemos que poner el foco y la energía: Hay que discutir toda la currícula y soy de los que creen que no alcanza con las pocas horas de clase que se imparten todos los días” y en el mismo sentido entendió que “hay que enseñar nuevas tecnologías, idiomas”.“Creo que hay cosas en las que claramente se puede llegar a consenso. El planteo del equilibrio fiscal como una condición necesaria para salir del estancamiento es algo que comparto plenamente (con Milei), el desafío de pelear contra los privilegios de la política o de sectores que la política apaña, lo defiendo y lo planteo también. Lo he escuchado hablar de la descentralización de los planes sociales que lo tendrían que manejar los intendentes: yo comparto porque el intendente cono ce mucho mejor la realidad de las necesidades sociales del lugar en dónde vive”.A juicio del dirigente “los argentinos nos tenemos que poner de acuerdo en cuatro cinco cosas fundamentales, independientemente de las barreras o de los límites que significan los espacios políticos”.Al ser consultado dijo que “el de la boleta electoral es uno de los temas que tenemos que discutir. Pero hoy las elecciones no son un tema, me resisto a hablar de una campaña o de un tema electoral a tanto tiempo de las elecciones y habiendo pasado tan poco tiempo de la última elección. Y además, donde la ciudadanía entrerriana nos dio un mandato: tuvimos un triunfo histórico en la última elección y lo que significó fue el mandato de frenar al kirchnerismo en el Congreso, intentar generar una agenda propositiva en todos los temas que nos han presentado en las visitas que hemos hecho a los hogares, entrerrianos, a las pymes, a los comercios, que tiene que ver con el trabajo, la educación, con la lucha con el narcotráfico, y en paralelo la gente nos ha dicho ‘prepárense para gobernar’, acá no hay tiempo para la improvisación y eso lleva tiempo, y en eso estamos dedicando la energía: en prepararnos para eventualmente conducir los destinos de Entre Ríos, si la gente, después de largos 20 años, decide cambiar”, aseveró Frigerio.“Nosotros tenemos que estar a la altura de las expectativas que se está generando y tenemos que prepararnos para eso. Si estamos pensando en la lucha de poder, de liderazgos, en el lugar que ocupa cada quién en el 2023, vamos a desviar la atención y la energía”, puso relevancia.Aseguró que, a su criterio, “la demanda principal de los entrerrianos es por el trabajo de calidad, en el sector privado, en blanco, bien pago. Hay que dar incentivos a los emprendedores, a las pymes, a los comercios, a la producción en general”. Una de las condiciones, entendió “es bajar los impuestos”.“La educación es otra prioridad de los entrerrianos. La que necesitamos y que no recibimos: la formación de los docentes, la cuestión edilicia de las escuelas, la currícula”, aseveró. Otra de las cuestiones en que a su criterio se debe organizar la “agenda de trabajo” gira sobre la lucha contra la droga. “Es una preocupación de los entrerrianos y también debería serlo de los políticos”, indicó.Hace algunos días se celebró un encuentro que reunió a dirigentes de Juntos con otros que pertenecen al peronismo por fuera del Frente de Todos. Juan Schiaretti, Gerardo Morales, Rogelio Frigerio y Emilio Monzó fueron de la partida en la cena, que también tuvo la presencia de Florencio Randazzo y Graciela Camaño. El cónclave fue en San Isidro, en la casa del ex gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. “Ante todo somos amigos. Somos dirigentes de distintos espacios, pero de la oposición, preocupados todos por la marcha del país, por el desgobierno que tenemos en Argentina, preocupados porque tenemos un Presidente peleado con la vicepresidenta y enfocada en los problemas de ellos. Y también la posibilidad de generar una agenda común en el Congreso, la posibilidad de trabajar en consensos de cara al 2023”.